У экс-замглавы МВД Дагестана потребовали изъять имущество на полмиллиарда

Генеральная прокуратура подала иск к бывшему замминистра внутренних дел Дагестана Руфату Исмаилову об изъятии имущества на полмиллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Бывший замминистра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов

По словам собеседника агентства, проведенная по коррупционному делу прокурорская проверка выявила о экс-чиновника имущество «общей стоимостью 533 674 459 руб.». Сумма многократно превышает совокупный доход господина Исмаилова за 2010-2022 годы, отметил источник. Задекларированный доход экс-замминистра за указанный период составил 19,6 млн руб.

Генпрокуратура попросила Дорогомиловский суд Москвы обратить в доход государства изъятую в махачкалинской квартире господина Исмаилова серебряную посуду — два чайных сервиза на шесть персон каждый, водочный набор на три персоны, конфетницу, два серебряных подноса, четыре серебряных кувшина и 30 серебряных рюмок. Помимо этого — драгоценные украшения и восемь наручных часов брендов Cartier, OMEGA и TAG Heuer. Изъятое в квартире имущество оценили в 8,4 млн руб. Там же нашли наличные на 516 тыс. руб.

Также проверка установила, что господин Исмаилов — собственник пяти зданий в Дербенте и Махачкале, восьми земельных участков и квартиры в Москве. Недвижимость оценили в 524 млн руб. Кроме того прокуратура просит изъять шесть иномарок общей стоимостью 15 млн руб., которые были оформлены на аффилированных фигуранту лиц.

