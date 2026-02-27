Посольство РФ: Польша может не пустить россиян с действующим шенгеном

Польша своим решением закрыть российские консульства больно ударила по самой себе, считает временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш. Он предупредил, что польские власти могут не пустить в страну россиян даже с действующей шенгенской визой.

«В сентябре 2022 года польские власти закрыли въезд для большинства категорий граждан Российской Федерации, даже если у них есть действующая шенгенская виза, выданная другим государством»,— напомнил дипломат в интервью ТАСС.

По словам господина Ордаша, нагрузка на консульский отдел посольства серьезно возросла, но не критично — обеим сторонам прибавилось бумажной работы. Он назвал решения властей Польши необдуманными. «В России куда побольше расстояния, которые теперь нужно преодолевать польским дипломатам для решения разного рода вопросов консульского и иного характера»,— отметил дипломат.

В ноябре 2025 года Еврокомиссия ужесточила правила выдачи виз для граждан РФ. Согласно им, многократные визы на въезд в шенгенскую зону, в которую входят 25 из 27 стран—членов ЕС, а также Лихтенштейн, Исландия, Норвегия и Швейцария, выдаются только ограниченным категориям заявителей из России — так называемым группам пониженного риска (для каждой из стран, не входящих в ЕС, предусмотрен особый порядок реализации решения).

