В России семь раз выверят, один раз отрежут

В России не намерены отвечать зеркально на решение ЕС о фактическом запрете на выдачу россиянам шенгенских мультивиз, следует из ответа МИД России на запрос “Ъ”. Такое решение на Смоленской площади мотивировали тем, что Москва, в отличие от Брюсселя, считает неприемлемым наказывать иностранных граждан «за их гражданскую принадлежность, национальность, а также политические и религиозные убеждения». Впрочем, без ответа действия Евросоюза в Москве все же не оставят, но ответные меры будут носить «выверенный характер», резюмировали в МИД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Ответные меры России на недавнее решение Евросоюза ужесточить визовый режим для россиян будут носить «выверенный характер». Об этом говорится в письменном комментарии МИД России для “Ъ” в ответ на вопрос, как именно Россия намерена реагировать на распоряжение Брюсселя.

При этом во внешнеполитическом ведомстве дали понять, что зеркальных ограничений от Москвы ожидать не стоит. «В отличие от еэсовского Брюсселя, не наказываем иностранных граждан за их гражданскую принадлежность, национальность, а также политические и религиозные убеждения»,— подчеркнули на Смоленской площади. Решение Еврокомиссии ограничить выдачу многократных шенгенских виз гражданам России там назвали «очередным вопиющим проявлением дискриминации по признаку национальности и гражданства» и «попыткой неизбирательного наказания граждан нашей страны».

Позднее на брифинге 14 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Россия намеревается «принимать ответные меры такие, какие будут отвечать интересам нашей страны», учитывая при разработке мер степень «русофобского запала» европейских чиновников.

В дипломатическом ведомстве также усомнились в том, что европейские власти на этом остановятся.

«Не можем исключать, что, если так пойдет и дальше, нынешнее неолиберальное руководство ЕС станет требовать от стран—членов Евросоюза закрывать въезд лицам, приверженным традиционным духовно-нравственным ценностям и моральным устоям»,— указали в МИД РФ.

В конце минувшей недели Европейская комиссия обнародовала новые правила выдачи виз для граждан РФ. Согласно им, многократные визы на въезд в шенгенскую зону, в которую входят 25 из 27 стран—членов ЕС, а также Лихтенштейн, Исландия, Норвегия и Швейцария, впредь будут выдаваться только ограниченным категориям заявителей из России — так называемым группам пониженного риска (для каждой из стран, не входящих в ЕС, предусмотрен особый порядок реализации решения). Как следует из решения ЕК (документ носит обязательный характер), многократные визы по-прежнему будут доступны лишь для близких членов семей лиц, проживающих в ЕС, и некоторых работников транспортного сектора. Право на мультивизы сроком до пяти лет также было решено оставить за «диссидентами, независимыми журналистами, правозащитниками, представителями организаций гражданского общества и других уязвимых категорий, а также их близкими родственниками».

На брифинге 8 ноября представитель ЕК Маркус Ламмерт отчетливо дал понять: решение Еврокомиссии не является запретом на выдачу виз как таковых. Россияне, не входящие в вышеуказанные категории, по-прежнему смогут посещать страны Шенгена — просто теперь перед каждой поездкой нужно будет оформлять новую визу.

Как заявили “Ъ” сотрудники консульств Франции, Италии и Венгрии, никаких официальных изменений в работе с заявками граждан на визы тем не менее пока нет. В учреждениях всех трех стран сообщили, что заявки на мультивизы все еще принимаются. В консульстве Италии, впрочем, призвали следить за обновлениями на сайте консульства, заявив, что «вся информация скоро будет опубликована».

Само решение ужесточить гражданам РФ въезд в шенгенскую зону в Брюсселе объяснили необходимостью проведения «тщательных и частых проверок заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности».

Глава европейской дипломатии Кая Каллас обратила внимание, что ограничения были введены на фоне «продолжающихся инцидентов с дронами и диверсий на европейской территории».

В России доводы Брюсселя считают неубедительными. «Оправдание решения некой мифической "российской угрозой" не выдерживает никакой критики»,— заявила 14 ноября на брифинге Мария Захарова. И, подчеркнув, что «основной экономический ущерб от принятого ЕС решения придется на европейскую сферу торговли и туризма», назвала решение Евросоюза «очередным самострелом».

Согласно данным Еврокомиссии, потоки российских туристов действительно значительно сократились за годы пандемии и российско-украинского конфликта. В 2019 году Россия была лидером по количеству заявителей на визы ЕС — тогда европейские страны выдали россиянам порядка 4 млн виз. В 2024 году количество полученных россиянами шенгенских виз упало почти на 75% — до порядка 550 тыс.

Некоторые страны, в частности Латвия, Литва, Эстония, Польша и Словакия, еще в 2022 году перестали выдавать россиянам туристические визы в принципе. Другие же продолжили оформлять как однократные, так и многократные туристические визы. В 2024 году доля выданных мультивиз составляла более 40%. Их, в частности, достаточно активно выдавали Италия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Хорватия, считающие, что вопросы туризма не стоит увязывать с действиями России на Украине.

В текущем году представители ЕС ужесточили риторику. Еще в сентябре глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала страны ЕС к полному запрету на выдачу виз гражданам РФ, заявив, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». Напомнила она об этой позиции и на днях, комментируя ноябрьское решение Еврокомиссии.

Анастасия Домбицкая