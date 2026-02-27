Открыта новая дорога на остров Ольхон на Байкале

В Иркутской области открыли новую ледовую трассу на байкальский остров Ольхон. Об этом сообщило правительство региона.

Согласно опубликованной карте маршрута, на материке он начинается в местности Халы. Протяженность маршрута составляет 10,6 км, движение по нему разрешено для транспортных средств грузоподъемностью до 10 т в дневное время. Направление согласовано с ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области Максим Лобанов.

Как писал «Ъ-Сибирь», новая дорога стала необходимой после закрытия традиционного маршрута из Куркутского залива до Иркутской Губы на острове из-за трещин во льду.

Напомним, 20 февраля под байкальский лед провалился микроавтобус УАЗ, что привело к гибели семи туристов из КНР.

Валерий Лавский