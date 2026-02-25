Дорогу на байкальский остров Ольхон проложат по новому маршруту

Новая зимняя дорога на байкальский остров Ольхон может быть проложена от местности Халы на материковой части до залива Иркутская Губа на острове. По данным губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, трасса по льду может быть проложена за три дня, после чего пройдут проверки ее безопасности.

Новая дорога стала необходимой после закрытия традиционного маршрута из Куркутского залива до Иркутской Губы. На нем были обнаружены трещины.

«Запасов продуктов первой необходимости и лекарств достаточно. Отработаны вопросы с объектами торговли и аптекой. Доставку людей на остров и обратно на материк осуществляют шесть судов на воздушной подушке. Всего на острове находятся более 3 тыс. туристов, из них 258 иностранных граждан»,— рассказал глава региона о ситуации на Ольхоне.

Как писал «Ъ-Сибирь», 20 февраля под байкальский лед провалился микроавтобус УАЗ с туристами из Китая. Семеро из них погибли.

