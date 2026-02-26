В Белгороде из-за проблем со светом произошла остановка насосной станции

Из-за перебоев с электроснабжением в Белгороде произошла остановка насосной станции второго подъема. В связи с этим возможно временное снижение давления в центре города. Об этом сообщили в мэрии со ссылкой на водоканал.

«Специалисты уже занимаются решением вопроса»,— добавили городские власти, не уточняя причину проблем с электроснабжением.

В 19:50 25 февраля в Белгородской области была объявлена опасность атаки БПЛА, которую сняли в 6:23 26 февраля. По данным Минобороны, ночью над регионом сбили один беспилотник. О возможных последствиях не сообщается.

В последний раз энергетическая инфраструктура Белгорода подвергалась удару ВСУ ночью 23 февраля. Это привело к перебоям со светом, отоплением и водоснабжением в жилых домах. О пострадавших не сообщалось.

Как в Белгороде восстанавливают энергообъекты после ракетных обстрелов — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова