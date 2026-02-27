В Белгороде из-за ракетного удара серьезно повреждены объекты энергетики

Белгород и Белгородский округ подверглись очередному ракетному обстрелу ВСУ. Из-за этого серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям в подаче света, воды и тепла. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Точный объем ущерба будет определен в светлое время суток. Все оперативные службы находятся на местах.

Вчера утром на фоне продолжающихся атак ВСУ на инфраструктуру Белгорода произошла остановка насосной станции второго подъема. Кроме того, почти 10 тыс. жителей облцентра остались без света.

