Приставы наложили арест на имущество экс-депутата Исаева на 11 млрд рублей

Судебные приставы по требованию Генпрокуратуры наложили обеспечительный арест на имущество бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Ризвангаджи Исаева и членов его семьи. Общая стоимость активов превышает 11 млрд руб., следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Ранее Генпрокуратура подала иск об изъятии в доход государства имущества Исаева. В частности, ведомство требует обратить в казну доли в Газтрансбанке (более 90%), компаниях «Центр-отель» (95%), «Южный ресурс» (100%), СЗ «Сармат», «Сармат строй», «Арс капитал», «Гелиос» и Тепловой транспортной компании, сообщает агентство.

Ризвангаджи Исаев был депутатом Госдумы в 2007–2011 годах. Как выяснил «Ъ», по версии надзорного ведомства, став депутатом, он не прекратил занятие бизнесом, а использовал влияние для незаконного обогащения себя и своих родственников, в частности скупив 413 га земли в Краснодаре, выделенных под жилищное строительство. Средства от реализации участков он вложил в крупные девелоперские проекты.

