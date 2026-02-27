Пакистан нанес авиаудар по территории Афганистана

Военно-воздушные силы Пакистана нанесли удар по позициям афганских военных в провинции Нангархар, передает Geo. Погибли 58 человек, которые, как утверждает источник телеканала в силах безопасности, были членами движения «Талибан». Еще более 100 человек ранены. Ранее Афганистан объявил о начале военной операции в приграничных районах Пакистана.

По информации Geo, Пакистан нанес авиаудар по складу с боеприпасами на территории Афганистана. Источник в силовых структурах добавил, что Исламабад в ответ на действия Кабула начал операцию «Газаб-лиль-хакк». По его словам, 12 афганских пограничных постов уничтожены, еще пять перешли под контроль Пакистана. Собеседник также заявил об уничтожении примерно 30 танков и артиллерийских орудий.

21 февраля вооруженные силы Пакистана заявили об ударах по семи лагерям террористов в афганских провинциях Нангархар и Пактия. Кабул сообщал о жертвах, в том числе среди мирного населения. 26 февраля Минобороны Афганистана объявило о военной операции в шести приграничных провинциях. Афганское агентство TOLOnews со ссылкой на источник писало о захвате восьми пакистанских погранпостов.