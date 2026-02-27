АвтоВАЗ назвал ситуацию на рынке худшей за последние 20 лет

Январь и февраль 2026 года стали для российского авторынка худшими за два десятилетия ведения статистики, заявил директор по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин на форуме ForAuto 2026.

«На мой взгляд, это, наверное, худшие январь–февраль за последние 20 лет ведения статистики. Если ещё и методику подсчёта рынка чуть подправить и учитывать именно новые автомобили, которые реально продаются и ставятся на регистрацию, рынок по факту еще хуже»,— сказал господин Костромин (цитата по «Интерфаксу»).

Несмотря на сложную ситуацию, Дмитрий Костромин отметил, что рынок вошел в год без давления складских запасов. Тем не мене он указал, что «без креативных идей этот рынок, наверное, не вытянуть».

В 2025 году АвтоВАЗ резко сократил российские продажи Lada. В 2026 году производитель авто планирует увеличить реализацию автомобилей на 9,3%, до 370 тыс. штук, говорил «Ъ» глава компании Максим Соколов.

