Предстоит все наладить

АвтоВАЗ, резко сокративший российские продажи Lada в прошлом году и снизивший в результате долю рынка, в 2026 году намерен увеличить реализацию автомобилей на 9,3%, до 370 тыс. штук. При благоприятных макроэкономических условиях план может быть перевыполнен, считают эксперты, хотя, как показывает практика прошлых лет, не исключен пересмотр прогноза и в худшую сторону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

АвтоВАЗ планирует увеличить продажи автомобилей Lada в РФ в 2026 году до 370 тыс. штук, заявил глава компании Максим Соколов в ответ на вопрос “Ъ”. Это почти на 9,3% выше результатов прошлого года — 338,49 тыс. машин (просадка относительно 2024 года составила 26%). «Но мы готовы и нарастить объемы. Все будет зависеть от рынка, а рынок будет зависеть от макроэкономических условий»,— добавил господин Соколов, уточнив, что речь в том числе идет о ключевой ставке, условиях кредитования и курсе рубля по отношению к другим валютам.

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, реализовать такие объемы — весьма приличные для текущего рынка — задача выполнимая. «Плюс у них есть Iskra, новая машина. Ее будут покупать»,— добавляет эксперт.

Но как показывает практика, изначальные планы АвтоВАЗа часто корректируются — в частности, в прошлом году компания снизила производственный план с 500 тыс. штук до «более 300 тыс. штук» на фоне падения спроса. В итоге выпуск Lada в 2025 году сократился на 38,2% — хотя и относительно рекордного за последние десять лет 2024 года.

Согласно текущему прогнозу АвтоВАЗа, рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей вырастет год к году на 7%, до 1,5 млн штук.

Производственные планы компании на 2026 год — увеличение выпуска Lada на 23%, до 400 тыс. штук. Цель обусловлена в том числе ожидающимся ростом экспортных продаж. По словам господина Соколова, АвтоВАЗ нарастит реализацию на зарубежных рынках до 30 тыс. штук. В прошлом году экспортные продажи Lada составили 23 тыс. машин (с учетом находящихся на складах в других странах) против 17,5 тыс. штук в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В презентации АвтоВАЗа отмечается, что сейчас ведутся переговоры по запуску двух сборочных производств в дальнем зарубежье, кроме того, «в активной фазе запуска» еще две новые площадки в СНГ. О каких именно проектах речь — топ-менеджеры не говорят. По мнению Максима Кадакова, вероятнее всего, имеется в виду сборка в Иране и Египте, а также Киргизии и Узбекистане.

Основные экспортные направления в 2025 году, как уточнили “Ъ” в АвтоВАЗе,— Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Киргизия.

Поставки автомобилей компании из России за рубеж сократились на 1,3%, до 20,73 тыс. штук. На показатели повлиял высокий курс, поясняет вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин. «Доллар сегодня какой? 78 руб. Первое полугодие по экспорту было хорошим, а когда изменения пошли — второе полугодие было очень тяжелым»,— поясняет он.

Продажи самой популярной модели в стране Lada Granta, согласно презентации компании, в 2025 году снизились на 29,8%, до 144,35 тыс. штук (доля рынка — 10,4%), Lada Vesta — на 39,2%, до 75,1 тыс. штук (доля — 5,6%), Lada Niva (модели Travel и Legend) — на 31%, до 69,58 тыс. штук (доля — 4,8%). Положительная динамика отмечается по Lada Largus: рост на 62%, до 35,93 тыс. штук (доля — 2,6%). Кроме того, было реализовано 6,8 тыс. Lada Iskra (доля — 2,2%), производство которой было запущено в Тольятти в апреле прошлого года, и 1,65 тыс. Lada Aura. Продажи АвтоВАЗа юрлицам сократились в 2025 году на 27,3%, до 143,26 тыс. штук.

Доля АвтоВАЗа на российском рынке в 2025 году сократилась на три процентных пункта, до 24%. В текущем она может вырасти несколько выше 25%, но в целом, рассказывает Максим Соколов, это не так важно — гораздо значительнее сбалансированная финансовая модель, объемы производства и продаж. «Если я поставлю цель нарастить долю до 30%, но начну, как китайцы, демпинговать — да, я продам. А что дальше? Куда придет финансовая модель? К предбанкротному состоянию»,— считает он.

Максим Соколов, глава АвтоВАЗа, 14 января, «Интерфакс»: «Конечно, 2026 год тоже может преподнести многочисленные сюрпризы. Хотелось бы, чтобы они были положительные».

Инвестпрограмма компании на 2026 год составит около 42 млрд руб., уточняет господин Соколов, что сопоставимо с прошлогодними показателями. Из ожидаемых новинок — кроссовер Lada Azimut, который встанет на конвейер в третьем квартале, напоминает топ-менеджер.

Наталия Мирошниченко