МИД Ирана заявил о прогрессе в переговорах с США

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил прошедшие в Женеве переговоры с США были «самыми серьезными». По его словам, стороны добились прогресса в достижении соглашения по ядерной программе Ирана.

«Это были самые серьезные и продолжительные переговоры. Мы добились хорошего прогресса»,— сказал господин Арагчи (цитата по IRNA). Он уточнил, что по некоторым вопросам «достигнуто близкое согласие». Министр анонсировал, что с понедельника начнут переговоры технические группы.

По словам Аббаса Арагчи, утром переговоры длились около четырех часов, вечером — еще два. Обмен мнениями шел через главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди, в некоторых случаях посредником выступал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Бадр аль-Бусаиди также отметил прогресс в переговорах. При этом, как пишет Axios, американская делегация разочарована позицией иранской стороны. The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что Тегеран отверг требование Вашингтона передать запасы урана в другую страну, выступил против остановки обогащения и демонтажа ядерных объектов.