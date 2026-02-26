Власти Пакистана отрицают гибель своих военных на границе с Афганистаном

Военнослужащие Пакистана не были убиты или захвачены в плен во время вооруженных столкновений на границе с Афганистаном. Об этом заявил официальный представитель премьер-министра Пакистана Мошарраф Заиди.

«На данный момент ни один пакистанский солдат не был захвачен в плен, и ни один пакистанский солдат не погиб. Любые заявления о нанесении ущерба Пакистану до сих пор являются не более чем фантазией индийских марионеток в Афганистане»,— написал господин Заиди в соцсети X. До этого пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что во время столкновений Пакистан потерял 40 военнослужащих. По его словам, некоторые из пакистанских солдат были захвачены в плен.

Сегодня Минобороны Афганистана сообщило о начале военной операции в приграничных районах Пакистана. Агентство TOLOnews со ссылкой на источник заявляло, что афганские вооруженные силы захватили восемь пакистанских погранпостов.

В Минобороны Афганистана заявили, что начатая военная операция — это ответ на действия Пакистана. 21 февраля вооруженные силы Пакистана сообщили, что нанесли авиаудары по семи лагерям террористов в приграничных афганских провинциях. Отношения Пакистана и Афганистана ухудшились из-за конфликта вокруг группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП, пакистанские талибы), которую, по заявлениям властей Пакистана, финансирует афганское правительство.