Праздник вышел на дембель

В преддверии 23 февраля посещаемость торговых центров России опустилась на 8% год к году, а Москвы — на 9%. Период считается для рынка одним из сезонных пиков, но в этом году потребители либо стремились сэкономить, либо предпочли шопингу туристические поездки, да и просто остались дома из-за плохой погоды. Перед 8 Марта объекты также могут зафиксировать снижение трафика.

Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) на неделе 16–22 февраля в России сократился на 8% год к году, в Москве — на 9%, подсчитали в Focus Technologies. Снижение аналитики зафиксировали и к предшествующей неделе, на 2% и 5% соответственно. Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев замечает, что картина ухудшилась к выходным: если в начале недели посещаемость объектов была стабильной, то в конце их аудитория снизилась в два-три раза.

Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский говорит о сокращении трафика московских торгцентров в феврале на 3–5% год к году. С падением, по его словам, столкнулись операторы торговых галерей, в то время как посещаемость досуговых зон показала рост. Коммерческий директор Glincom Кристина Дудко (развивает торгцентры районного формата в Москве) также зафиксировала небольшое снижение трафика перед 23 февраля. Гендиректор ТРЦ «Город Лефортово» Денис Цыганенко видит аналогичный тренд, замечая, что удерживать потребителей сейчас удается только крупным объектам с развитыми развлекательными зонами.

Периоды, предшествующие 23 февраля и 8 Марта, считаются сезонными пиками для рынка торговой недвижимости. Партнер компании «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров называет их ключевыми драйверами рынка в первом квартале, хотя и замечает, что роль праздников постепенно меняется. На первый план часто выходит событийная составляющая, в то время как покупки потребители часто предпочитают делать онлайн, говорит он.

В этом году 23 февраля выпало на понедельник, и граждане отдыхали подряд три дня, в то время как в 2025 году дополнительных выходных в честь праздника вовсе не было. Михаил Васильев не исключает, что это стимулировало потребителей выбирать альтернативные варианты досуга: люди могли покинуть крупные города и меньше ходить в торгцентры. Этот тезис подтверждается данными участников туристического рынка, зафиксировавших всплеск бронирований на выходные, приуроченные к 23 февраля и 8 Марта (см. “Ъ” от 21 февраля).

На рынок, по мнению господина Васильева, существенное влияние оказывает плохая погода и обилие осадков в центральной части страны. Хотя директор по стратегическому развитию Вячеслав Кацегоров говорит, что снижение трафика на 8–9% укладывается в общую динамику потребительского поведения. Люди переходят к сберегательной модели, перераспределяя траты, поясняет он.

Традиционно, по словам Михаила Васильева, посещаемость торговых центров перед 8 Марта превышает среднегодовые значения на 10–14%. Позитивный эффект здесь часто более выражен, чем для 23 февраля, когда прирост составляет 3–5%. Ключевыми категориями на этот период эксперт называет магазины одежды и обуви, электроники и бытовой техники, парфюмерии и косметики. Им обычно удается добавить 15–65% посещаемости к среднегодовым значениям.

Господин Кацегоров сомневается, что перед 8 марта трафик торговых центров восстановится до уровня прошлого года. Скорее динамика останется в рамках текущего тренда. «Покупатели чаще заранее планируют покупки, активно используют онлайн-каналы и маркетплейсы, а сами расходы могут перераспределяться в сторону впечатлений — ресторанов, досуга, услуг»,— рассуждает он. Михаил Васильев предупреждает, что многое традиционно будет зависеть от локального погодного фактора, который может существенно скорректировать недельную динамику.

