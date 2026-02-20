Путешественники наметили праздники

Количество гостиничных бронирований на февральские и мартовские праздники внутри России за год выросло на 34%, за рубежом — на 57%. Продажи организованных туров увеличились более чем на 40%. Это связано с наличием в этом году дополнительных выходных дней и ростом доступности заграничных поездок. За счет укрепления курса рубля и расширения полетных программ туры по части популярных направлений подешевели за год на 6–15%.

Спрос на поездки за рубеж на период февральских (20–23 февраля) и мартовских (6–9 марта) праздников вырос на 57% год к году, подсчитали в «Островке». Доля международных направлений в общей структуре продаж выросла за год с 19% до 21%. Оставшиеся 79% приходятся на внутренние направления, спрос на которые за год прибавил 34%. Всплеск активности зафиксировали и системы бронирования организованных туров. Согласно Travelata.ru, продажи с захватом 23 февраля в этом году выросли на 43% год к году. В «Слетать.ру» показатель увеличился на 95%.

Начавшееся оживление связано в первую очередь с удачной конфигурацией выходных дней. В этом году нерабочими будут периоды с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. В 2025 году дополнительных свободных дней из-за переноса выходных у туристов не было.

Активность на выездных направлениях прослеживается в том числе из-за повышения доступности поездок.

Средняя стоимость забронированной ночи за рубежом на праздники, согласно «Островку», составляет 9,05 тыс. руб., что меньше год к году на 13%. Согласно «Слетать.ру», средний чек при покупке тура в Таиланд с захватом 23 февраля за год снизился на 6,1%, до 158,2 тыс. руб., в Турцию — на 6,4%, до 83,4 тыс. руб., в Китай — на 15,1%, до 178,9 тыс. руб.

Коррекцию во многом обеспечило укрепление курса рубля. Согласно ЦБ, 20 февраля официальный курс доллара США составил 76,6 руб., сократившись год к году на 15,3%. Евро за тот же период потерял 4,2%. Другой фактор — формирование дополнительных полетных программ на популярных направлениях.

Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев в качестве примера приводит Вьетнам. В этом году направление вошло в топ-5 востребованных курортов, сформировав 9% продаж и вытеснив из рейтинга Россию. Этому способствовали широкая полетная программа из разных городов России и относительно невысокая стоимость отдыха. Средний чек при покупке тура во Вьетнам с захватом 23 февраля, согласно «Слетать.ру», в этом году составляет 172,8 тыс. руб. Год к году значение выросло на 8,2%.

Наиболее востребованным у российских туристов пакетным направлением в конце зимы стал Египет. Его доля в структуре продаж, по данным Travelata.ru, за год выросла на 7 п. п., до 29%. На втором месте ОАЭ, чей показатель прибавил 6 п. п., до 20%. Доля Таиланда в то же время размылась с 22% до 17%. Сейчас страна на третьем месте. Замыкают пятерку лидеров Вьетнам и Турция. У самостоятельных туристов среди зарубежных направлений для поездок на февральские и мартовские выходные также пользуются спросом Белоруссия, Армения, Узбекистан, Грузия, Италия и Казахстан, следует из подсчетов «Островка».

Средняя стоимость проданного тура по России, согласно «Слетать.ру», за год выросла на 11%, до 92,3 тыс. руб. Цена реализованной ночи в средствах размещения, по оценке «Островка», при этом не изменилась, составив 6,4 тыс. руб. Наиболее востребованными направлениями для поездок организованных туристов оказались Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Самара. Сочи в пятерку наиболее востребованных направлений в этом году не вошел, замечают в «Слетать.ру».

В сегменте самостоятельных бронирований самый заметный рост спроса, по данным «Островка», показывают направления, расположенные в нескольких часах езды от Москвы. В Калуге, Суздале, Сергиевом-Посаде и Костроме количество бронирований за год увеличилось в два раза. Тула, Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, Великий Новгород приросли на 75% год к году. Это может быть продиктовано развитием автотуризма: для краткосрочных поездок на праздники путешественники нередко выбирают именно этот формат. В Минэкономики ранее отмечали, что число путешественников на собственных машинах в структуре турпотока по итогам 2025 года вырастет с 40% до 43%.

Александра Мерцалова