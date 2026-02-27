Часть крупнейших банков начала маркировать звонки после отказа операторов

Как узнал «Ъ», Альфа-банк и Т-Банк начали маркировать часть своих звонков, договорившись с операторами связи, тогда как вызовы от «Сбера» и ВТБ по-прежнему проходят с пометкой «без маркировки».

С конца января «Вымпелком», «МегаФон», МТС и Т2 перестали маркировать звонки крупнейших банков, не заключивших договоры. Такие вызовы стали помечаться специальной категорией. С 1 сентября вступили в силу требования об обязательной маркировке вызовов от юрлиц для защиты от мошенников. Стоимость услуги для бизнеса составляет в среднем 30 коп. за попытку вызова.

В «МегаФоне» подтвердили, что Альфа-банк и Т-Банк оформили необходимые контракты. В Т2 сообщили, что большая часть звонков крупных банков в их сети по-прежнему без маркировки из-за отсутствия прямых договоров.

Банки ранее не соглашались на маркировку, опасаясь ухудшения клиентского опыта, особенно в критических операциях. По словам источника на банковском рынке, теперь с некоторыми операторами достигнуты договоренности о «гибком» внедрении, но технические проблемы сохраняются.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Банк вызовов».