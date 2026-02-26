Песков заявил о продолжении работы Дмитриева с США по экономическим вопросам

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев продолжает контакты с Вашингтоном по экономическим вопросам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У него (Кирилла Дмитриева.—"Ъ") осуществляются разные контакты. Сейчас я точно не могу сказать, он в Женеве или нет»,— заявил господин Песков на брифинге.

«РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что Кирилл Дмитриев прилетит в Женеву 26 февраля для переговоров с представителями США. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф уже прибыл в Швейцарию. Сегодня там начался третий раунд американо-иранских переговоров.