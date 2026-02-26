Хиллари Клинтон заявила об отсутствии связей с Эпштейном перед Конгрессом США

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что у нее нет какой-либо информации о преступной деятельности финансиста Джеффри Эпштейна и его помощницы Гилейн Максвелл. Такое заявление госпожа Клинтон сделала во вступительном слове перед комитетом по надзору Палаты представителей Конгресса США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хиллари Клинтон

Фото: Kylie Cooper / Reuters Хиллари Клинтон

Фото: Kylie Cooper / Reuters

«Я ничего не знала об их преступной деятельности. Я не помню, чтобы когда-либо встречалась с мистером Эпштейном. Я никогда не летала на его самолете и не посещала его остров, дома или офисы»,— заявила экс-госсекретарь (цитата по Independent). Она также обвинила членов Республиканской партии из комитета по надзору в преднамеренном преследовании демократов и защите своей партии.

Сегодня Хиллари Клинтон дает показания по делу Эпштейна, осужденного за секс-торговлю несовершеннолетними, перед комитетом по надзору нижней палаты Конгресса США. Завтра через аналогичную процедуру должен пройти ее муж — экс-президент США Билл Клинтон. Решение о даче показаний супруги Клинтон приняли в начале февраля после многомесячного противостояния с комитетом, большинством в котором обладают республиканцы.

Ранее госпожа Клинтон заявляла, что ее супруг не входил в круг близких друзей Джеффри Эпштейна. В файлах по делу финансиста Билл Клинтон фигурирует несколько раз: он был знаком с финансистом, однако утверждает, что прервал с ним отношения.