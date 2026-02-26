Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Хиллари Клинтон заявила об отсутствии связей с Эпштейном перед Конгрессом США

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что у нее нет какой-либо информации о преступной деятельности финансиста Джеффри Эпштейна и его помощницы Гилейн Максвелл. Такое заявление госпожа Клинтон сделала во вступительном слове перед комитетом по надзору Палаты представителей Конгресса США.

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Фото: Kylie Cooper / Reuters

«Я ничего не знала об их преступной деятельности. Я не помню, чтобы когда-либо встречалась с мистером Эпштейном. Я никогда не летала на его самолете и не посещала его остров, дома или офисы»,— заявила экс-госсекретарь (цитата по Independent). Она также обвинила членов Республиканской партии из комитета по надзору в преднамеренном преследовании демократов и защите своей партии.

Сегодня Хиллари Клинтон дает показания по делу Эпштейна, осужденного за секс-торговлю несовершеннолетними, перед комитетом по надзору нижней палаты Конгресса США. Завтра через аналогичную процедуру должен пройти ее муж — экс-президент США Билл Клинтон. Решение о даче показаний супруги Клинтон приняли в начале февраля после многомесячного противостояния с комитетом, большинством в котором обладают республиканцы.

Ранее госпожа Клинтон заявляла, что ее супруг не входил в круг близких друзей Джеффри Эпштейна. В файлах по делу финансиста Билл Клинтон фигурирует несколько раз: он был знаком с финансистом, однако утверждает, что прервал с ним отношения.

«Во всех случаях, кроме экстремальных, спорные вопросы должны решаться в семье, а не в суде» &lt;br>Хиллари Родем родилась 26 октября 1947 года в Чикаго (штат Иллинойс, США) в семье выходцев из Англии и Уэльса. В 1969 году она получила степень бакалавра и поступила на юридический факультет Йельского университета, где и познакомилась со своим будущим мужем Биллом Клинтоном. А через несколько лет они уже вместе принимали участие в предвыборной кампании Джорджа Макговерна, кандидата в президенты США от Демократической партии

«Во всех случаях, кроме экстремальных, спорные вопросы должны решаться в семье, а не в суде»
Хиллари Родем родилась 26 октября 1947 года в Чикаго (штат Иллинойс, США) в семье выходцев из Англии и Уэльса. В 1969 году она получила степень бакалавра и поступила на юридический факультет Йельского университета, где и познакомилась со своим будущим мужем Биллом Клинтоном. А через несколько лет они уже вместе принимали участие в предвыборной кампании Джорджа Макговерна, кандидата в президенты США от Демократической партии

Фото: AP

«Судьбу брака определяют лишь два человека — те, кто в нем состоят» &lt;br>Выйдя замуж за Билла Клинтона в 1975 году, Хиллари не сразу взяла его фамилию. Это произошло только после того, как в 1980 году Клинтон, в то время губернатор штата Арканзас, не был переизбран на второй срок&lt;br> На фото: Билл и Хиллари Клинтон со своей дочерью Челси

«Судьбу брака определяют лишь два человека — те, кто в нем состоят»
Выйдя замуж за Билла Клинтона в 1975 году, Хиллари не сразу взяла его фамилию. Это произошло только после того, как в 1980 году Клинтон, в то время губернатор штата Арканзас, не был переизбран на второй срок
На фото: Билл и Хиллари Клинтон со своей дочерью Челси

Фото: AP / Donald R. Broyles

«Манеры северянки Хиллари, ее несколько небрежный вид оскорбляли южные вкусы избирателей. Пришлось поработать над имиджем. Хиллари постриглась, покрасила волосы, сменила очки с большими стеклами на контактные линзы и стала модно одеваться. И еще она взяла себе фамилию Клинтон»,— вспоминает Элизабет Шогрен, в ту пору корреспондент газеты Los Angeles Times

«Манеры северянки Хиллари, ее несколько небрежный вид оскорбляли южные вкусы избирателей. Пришлось поработать над имиджем. Хиллари постриглась, покрасила волосы, сменила очки с большими стеклами на контактные линзы и стала модно одеваться. И еще она взяла себе фамилию Клинтон»,— вспоминает Элизабет Шогрен, в ту пору корреспондент газеты Los Angeles Times

Фото: Mark Lennihan / AP

О Билле Клинтоне — губернаторе Арканзаса: «Если бы я не давала ему пинка под зад каждое утро, он бы ничего не добился» &lt;br>В 1982 году Хиллари Клинтон помогла мужу вернуться в кресло губернатора Арканзаса — переизбрание Билла Клинтона стало их первой общей политической победой. В целом господин Клинтон показал в Арканзасе феноменальный результат: он стал самым молодым в истории США губернатором штата и до прихода в Белый дом избирался пять раз, в общей сложности проработав на этом посту 12 лет

О Билле Клинтоне — губернаторе Арканзаса: «Если бы я не давала ему пинка под зад каждое утро, он бы ничего не добился»
В 1982 году Хиллари Клинтон помогла мужу вернуться в кресло губернатора Арканзаса — переизбрание Билла Клинтона стало их первой общей политической победой. В целом господин Клинтон показал в Арканзасе феноменальный результат: он стал самым молодым в истории США губернатором штата и до прихода в Белый дом избирался пять раз, в общей сложности проработав на этом посту 12 лет

Фото: AP / Richard Drew

«Давно настало то время, когда женщины должны занять принадлежащее им место — рядом с мужчинами, в залах, где решатся судьбы их детей и внуков» &lt;br>Победа Билла Клинтона на президентских выборах 1992 года предоставила Хиллари принципиально новые возможности, которых у нее не могло быть в Арканзасе. Происшедшей именно при ней радикальной переоценке традиционной роли первой леди Америки способствовал сам 42-й президент, видевший в Хиллари своего ключевого советника

«Давно настало то время, когда женщины должны занять принадлежащее им место — рядом с мужчинами, в залах, где решатся судьбы их детей и внуков»
Победа Билла Клинтона на президентских выборах 1992 года предоставила Хиллари принципиально новые возможности, которых у нее не могло быть в Арканзасе. Происшедшей именно при ней радикальной переоценке традиционной роли первой леди Америки способствовал сам 42-й президент, видевший в Хиллари своего ключевого советника

Фото: AP / Chris Pizzello

По свидетельству очевидцев, фактически она стала теневым вторым лицом в администрации: представляла мужа на различных мероприятиях и в целом позиционировала себя как член команды Белого дома. Более того, президент принял беспрецедентное решение назначить первую леди главой специальной комиссии по реформе здравоохранения (Билл Клинтон рассчитывал, что эта реформа станет краеугольным камнем его правления)

По свидетельству очевидцев, фактически она стала теневым вторым лицом в администрации: представляла мужа на различных мероприятиях и в целом позиционировала себя как член команды Белого дома. Более того, президент принял беспрецедентное решение назначить первую леди главой специальной комиссии по реформе здравоохранения (Билл Клинтон рассчитывал, что эта реформа станет краеугольным камнем его правления)

Фото: AP

«Всем бы хотелось, чтобы я сидела дома, пекла оладьи и подавала чай» &lt;br>После переизбрания Билла Клинтона на второй президентский срок в ноябре 1996 года и краха амбициозных планов провести революцию в американской медицине Хиллари отошла в сторону от политических баталий и стала работать на более традиционный образ первой леди &lt;br>На фото: Билл Клинтон (второй слева), президент России Борис Ельцин и супруги глав государств Наина Ельцина (слева) и Хиллари Клинтон

«Всем бы хотелось, чтобы я сидела дома, пекла оладьи и подавала чай»
После переизбрания Билла Клинтона на второй президентский срок в ноябре 1996 года и краха амбициозных планов провести революцию в американской медицине Хиллари отошла в сторону от политических баталий и стала работать на более традиционный образ первой леди
На фото: Билл Клинтон (второй слева), президент России Борис Ельцин и супруги глав государств Наина Ельцина (слева) и Хиллари Клинтон

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

«Выход из нищеты должен начинаться в голове» &lt;br>За восемь лет в качестве первой леди Соединенных Штатов Хиллари Клинтон встречалась со многими лидерами государств, представителями бизнеса и общественными деятелями &lt;br>На фото: c президентом Зимбабве Робертом Мугабе, 1997 год

«Выход из нищеты должен начинаться в голове»
За восемь лет в качестве первой леди Соединенных Штатов Хиллари Клинтон встречалась со многими лидерами государств, представителями бизнеса и общественными деятелями
На фото: c президентом Зимбабве Робертом Мугабе, 1997 год

Фото: Reuters

«Президент имеет право обратиться за советом к любому, кто может дать ему хороший совет. Даже к родственникам» &lt;br>Хиллари Клинтон в то время так не смогла снискать любовь американцев — такую, какой пользовался ее муж, несмотря на сексуальный скандал с Моникой Левински и другие неприглядные истории его администрации. «Американцы с рождения испытывают глубокую подозрительность к скрытой власти. Шепчущий в ухо голос всегда вызывал обеспокоенность избирателя, особенно если этот голос шепчет ночью на подушке»,— писал американский политтехнолог Дик Моррис в книге «Новый государь. Новая версия Макиавелли для XXI века»

«Президент имеет право обратиться за советом к любому, кто может дать ему хороший совет. Даже к родственникам»
Хиллари Клинтон в то время так не смогла снискать любовь американцев — такую, какой пользовался ее муж, несмотря на сексуальный скандал с Моникой Левински и другие неприглядные истории его администрации. «Американцы с рождения испытывают глубокую подозрительность к скрытой власти. Шепчущий в ухо голос всегда вызывал обеспокоенность избирателя, особенно если этот голос шепчет ночью на подушке»,— писал американский политтехнолог Дик Моррис в книге «Новый государь. Новая версия Макиавелли для XXI века»

Фото: AP / Marcy Nighswander

«Пора перестать думать об отдельной личности и начать думать о том, что больше всего нужно обществу» &lt;br>20 января 2007 года Хиллари Клинтон официально объявила о своем намерении участвовать в президентских выборах 2008 года в качестве кандидата от демократов, предприняв первую попытку войти в Белый дом не серым кардиналом, а в роли законно избранного первого лица

«Пора перестать думать об отдельной личности и начать думать о том, что больше всего нужно обществу»
20 января 2007 года Хиллари Клинтон официально объявила о своем намерении участвовать в президентских выборах 2008 года в качестве кандидата от демократов, предприняв первую попытку войти в Белый дом не серым кардиналом, а в роли законно избранного первого лица

Фото: AP / Elise Amendola

«Самое страшное, что может случиться в демократии — так же, как и в жизни каждого человека — это стать циником в отношении будущего и потерять надежду» &lt;br>В ходе демократических праймериз в 2008 году Хиллари Клинтон лишь немного уступила президенту Бараку Обаме, а по ходу гонки даже лидировала. Она была вынуждена сойти с дистанции лишь 7 июня 2008 года, незадолго до демократического съезда

«Самое страшное, что может случиться в демократии — так же, как и в жизни каждого человека — это стать циником в отношении будущего и потерять надежду»
В ходе демократических праймериз в 2008 году Хиллари Клинтон лишь немного уступила президенту Бараку Обаме, а по ходу гонки даже лидировала. Она была вынуждена сойти с дистанции лишь 7 июня 2008 года, незадолго до демократического съезда

Фото: AP / Charles Dharapak

«Она прошла этот путь вместе со мной, проявила себя необычайно способной и упорной. Она просто великолепный кандидат»,— заявил Барак Обама по итогам праймериз, дав понять, что хочет видеть бывшую соперницу на одном из ключевых постов в своей администрации. 21 января 2009 года госпожа Клинтон официально заняла пост госсекретаря США

«Она прошла этот путь вместе со мной, проявила себя необычайно способной и упорной. Она просто великолепный кандидат»,— заявил Барак Обама по итогам праймериз, дав понять, что хочет видеть бывшую соперницу на одном из ключевых постов в своей администрации. 21 января 2009 года госпожа Клинтон официально заняла пост госсекретаря США

Фото: Reuters

«Глядя на опасности сегодняшнего мира, которые мы только что обсуждали, мы не видим угроз со стороны России и надеемся, что Россия не видит их с нашей стороны» (2010 год) &lt;br>На фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Хиллари Клинтон во время встречи в Вашингтоне

«Глядя на опасности сегодняшнего мира, которые мы только что обсуждали, мы не видим угроз со стороны России и надеемся, что Россия не видит их с нашей стороны» (2010 год)
На фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Хиллари Клинтон во время встречи в Вашингтоне

Фото: Коммерсантъ / Юрий Грипас  /  купить фото

«Всегда надо метить высоко, много работать и сильно любить то, во что веришь. При встрече преграды следует сохранять веру. При падении следует немедленно подниматься и никогда не слушать тех, кто говорить, что не стоит двигаться дальше» &lt;br>В 2013 году Хиллари Клинтон покинула пост госсекретаря США. За четыре года она провела 1,7 тыс. встреч с мировыми лидерами и 755 раз обсуждала мировые проблемы с президентом США. В апреле 2015 года госпожа Клинтон объявила о своем намерении вновь принять участие в президентских выборах

«Всегда надо метить высоко, много работать и сильно любить то, во что веришь. При встрече преграды следует сохранять веру. При падении следует немедленно подниматься и никогда не слушать тех, кто говорить, что не стоит двигаться дальше»
В 2013 году Хиллари Клинтон покинула пост госсекретаря США. За четыре года она провела 1,7 тыс. встреч с мировыми лидерами и 755 раз обсуждала мировые проблемы с президентом США. В апреле 2015 года госпожа Клинтон объявила о своем намерении вновь принять участие в президентских выборах

Фото: AP / Manuel Balce Ceneta

«Достоинство рождается из чувства ответственности перед ближним и отстаивания нашей общей гуманности» &lt;br>В ходе избирательной кампании 2016 года Хиллари Клинтон делала акцент на необходимости экономических и социальных реформ. Большое внимание она уделяла правам женщин, выступала за право незаконных иммигрантов при соблюдении ряда условий становиться гражданами США

«Достоинство рождается из чувства ответственности перед ближним и отстаивания нашей общей гуманности»
В ходе избирательной кампании 2016 года Хиллари Клинтон делала акцент на необходимости экономических и социальных реформ. Большое внимание она уделяла правам женщин, выступала за право незаконных иммигрантов при соблюдении ряда условий становиться гражданами США

Фото: Reuters

«В определенный момент жизни мы начинаем осознавать, что большая часть вещей, которые происходят в нашей жизни, находятся вне нашего контроля. Зато то, как мы на них реагируем, мы контролировать можем. Я всегда стараюсь об этом помнить»

«В определенный момент жизни мы начинаем осознавать, что большая часть вещей, которые происходят в нашей жизни, находятся вне нашего контроля. Зато то, как мы на них реагируем, мы контролировать можем. Я всегда стараюсь об этом помнить»

Фото: AP / John Locher

На демократических праймериз Хиллари Клинтон заручилась поддержкой 2842 делегатов национального съезда. Ее главного соперника — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса — поддержали 1865 человек &lt;br>На фото: с главой администрации Бронкса Рубеном Диасом (слева) в вагоне метро Нью-Йорка

На демократических праймериз Хиллари Клинтон заручилась поддержкой 2842 делегатов национального съезда. Ее главного соперника — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса — поддержали 1865 человек
На фото: с главой администрации Бронкса Рубеном Диасом (слева) в вагоне метро Нью-Йорка

Фото: Reuters

По итогам президентских выборов Хиллари Клинтон получила больше голосов избирателей, чем Дональд Трамп, но проиграла — за госпожу Клинтон отдали голоса 232 выборщика против 306 у Дональда Трампа

По итогам президентских выборов Хиллари Клинтон получила больше голосов избирателей, чем Дональд Трамп, но проиграла — за госпожу Клинтон отдали голоса 232 выборщика против 306 у Дональда Трампа

Фото: AP / Seth Wenig

В сентябре 2017 года Хиллари Клинтон выпустила книгу «Что произошло» (на фото), посвященную ее участию в президентской гонке. В том же году она объявила о создании политической группы Onward Together с целью поощрять стремление людей участвовать в политике и противостоять администрации Дональда Трампа

В сентябре 2017 года Хиллари Клинтон выпустила книгу «Что произошло» (на фото), посвященную ее участию в президентской гонке. В том же году она объявила о создании политической группы Onward Together с целью поощрять стремление людей участвовать в политике и противостоять администрации Дональда Трампа

Фото: Reuters

«Я ни на секунду не сомневаюсь в том, что без активного участия женщин в экономике, политике, миротворческих миссиях, в самых разных аспектах общественной жизни, ни одна страна не сможет до конца реализовать свой потенциал»&lt;br> На фото: Билл и Хиллари Клинтон на церемонии инаугурации 46-го президента США Джо Байдена

«Я ни на секунду не сомневаюсь в том, что без активного участия женщин в экономике, политике, миротворческих миссиях, в самых разных аспектах общественной жизни, ни одна страна не сможет до конца реализовать свой потенциал»
На фото: Билл и Хиллари Клинтон на церемонии инаугурации 46-го президента США Джо Байдена

Фото: Jonathan Ernst / Pool / Reuters

В 2020 году Хиллари Клинтон стала почетным ректором Университета Квинс в британском Белфасте. Она была назначена на эту должность сроком на пять лет. Госпожа Клинтон стала первой женщиной-ректором вуза, основанного в 1845 году

В 2020 году Хиллари Клинтон стала почетным ректором Университета Квинс в британском Белфасте. Она была назначена на эту должность сроком на пять лет. Госпожа Клинтон стала первой женщиной-ректором вуза, основанного в 1845 году

Фото: Peter Morrison / AP

В сентябре 2022 года на шоу Джимми Фэллона на NBC Хиллари Клинтон рассказала историю о «самом сумасшедшем воспоминании о семейном отпуске»: «Мы взяли дочь с собой в Россию во время государственного визита, когда Билл был президентом. Там устроили официальные прощания, Билла и меня сопроводили в большой лимузин и отправили в аэропорт. Никто не понял, что мы оставили ее [дочь Челси]. Вы можете себе представить, что я оставила единственного ребенка в Кремле?»

В сентябре 2022 года на шоу Джимми Фэллона на NBC Хиллари Клинтон рассказала историю о «самом сумасшедшем воспоминании о семейном отпуске»: «Мы взяли дочь с собой в Россию во время государственного визита, когда Билл был президентом. Там устроили официальные прощания, Билла и меня сопроводили в большой лимузин и отправили в аэропорт. Никто не понял, что мы оставили ее [дочь Челси]. Вы можете себе представить, что я оставила единственного ребенка в Кремле?»

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

