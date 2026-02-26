Хиллари Клинтон заявила об отсутствии связей с Эпштейном перед Конгрессом США
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что у нее нет какой-либо информации о преступной деятельности финансиста Джеффри Эпштейна и его помощницы Гилейн Максвелл. Такое заявление госпожа Клинтон сделала во вступительном слове перед комитетом по надзору Палаты представителей Конгресса США.
Хиллари Клинтон
Фото: Kylie Cooper / Reuters
«Я ничего не знала об их преступной деятельности. Я не помню, чтобы когда-либо встречалась с мистером Эпштейном. Я никогда не летала на его самолете и не посещала его остров, дома или офисы»,— заявила экс-госсекретарь (цитата по Independent). Она также обвинила членов Республиканской партии из комитета по надзору в преднамеренном преследовании демократов и защите своей партии.
Сегодня Хиллари Клинтон дает показания по делу Эпштейна, осужденного за секс-торговлю несовершеннолетними, перед комитетом по надзору нижней палаты Конгресса США. Завтра через аналогичную процедуру должен пройти ее муж — экс-президент США Билл Клинтон. Решение о даче показаний супруги Клинтон приняли в начале февраля после многомесячного противостояния с комитетом, большинством в котором обладают республиканцы.
Ранее госпожа Клинтон заявляла, что ее супруг не входил в круг близких друзей Джеффри Эпштейна. В файлах по делу финансиста Билл Клинтон фигурирует несколько раз: он был знаком с финансистом, однако утверждает, что прервал с ним отношения.