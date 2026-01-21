Госдума одобрила пакет поправок о защите воевавших на стороне России иностранцев

Государственная дума приняла в первом чтении пакет законопроектов, запрещающих выдворять, депортировать и выдавать для уголовного преследования иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил (ВС) России или российских воинских формирований.

Пакет состоит из трех законопроектов, разработанных Минюстом и внесенных правительством 20 ноября.

Первым законопроектом в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) вносится запрет на выдачу воевавших на стороне России иностранцев по запросу других государств для дальнейшего уголовного преследования. Еще одна инициатива из пакета добавляет в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) запрет на их выдворение. Вместо высылки иностранцев будут наказывать штрафом до 50 тыс. руб. или обязательными работами на срок до 200 часов.

Третьим законопроектом Минюста вносятся изменения в федеральные законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Документом предполагается защитить иностранцев и лиц без гражданства, состоявших в ВС РФ, от возможности запрета на въезд в Россию, а также от угрозы депортации и реадмиссии.

Реадмиссия — высылка человека не в ту страну, гражданином которой он является, а в государство, откуда он прибыл.

Поправки также лишают российские власти возможности отказать данной категории иностранцев в выдаче разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство. Уже выданные документы нельзя будет аннулировать, нельзя также будет сократить срок их действия.

