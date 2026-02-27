Фитнес вне игры
Интерес к спортивным франшизам сократился на 12%
Спрос предпринимателей на франшизы спортивных объектов в январе—феврале сократился на 12% год к году. Это связано как с макроэкономическими причинами, так и с общим охлаждением фитнес-рынка, резко сбавившего темпы роста. В дальнейшем активность бизнеса продолжит снижаться, хотя клубы по-прежнему заинтересованы в развитии франчайзинговых сетей.
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
Спрос на франшизы спортивных объектов в январе—феврале 2026 года сократился на 12% год к году, подсчитали аналитики franshiza.ru. Наиболее выраженное снижение продемонстрировал интерес к студиям растяжки (на 45% год к году) и футбола (на 21%) из-за высокой конкуренции в сегментах. Этот спад немного нивелировал рост интереса к клубам по занятию баскетболом (на 39% год к году) и гимнастикой (на 16%). Спрос на франшизы единоборств остался стабильным.
Аналитики каталога франшиз Businessmens.ru говорят, что в 2025 году интерес к спортивным франшизам прибавил год к году 30,7%, несмотря на общее снижение спроса на услуги со стороны потребителей на 21,2%.
Директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360» Александр Мирской отмечает, что в целом привлекательность направления может объясняться в том числе относительно невысоким порогом входа. Средний паушальный взнос при открытии спортивных объектов составляет около 900 тыс. руб.
Эксперт franshiza.ru Анна Рождественская связывает потерю интереса к спортивным франшизам с негативными макроэкономическими трендами. На настроениях предпринимателей могут сказываться и негативные тренды на самом фитнес-рынке. Согласно FitnessData, в январе 2026 года его оборот составил 28,5 млрд руб., прибавив год к году только 5%. Резкое снижение темпа роста прослеживается с августа 2025 года и связано преимущественно с падением покупательной способности потребителей, отказывающихся от дополнительных услуг в клубах (см. “Ъ” от 13 января).
Управляющий партнер FitnessData Максим Боровиков говорит, что сейчас в России по франшизе работают 1,3 тыс. объектов. Это 9% от общего объема. 90% из них при этом приходятся на студии, клубы открываются реже, требуя более значительных инвестиций. Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина говорит, что в структуре новых открытий в 2025 году франчайзинговые объекты сформировали около трети. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева говорит, что профильные подразделения сейчас есть практически у всех заметных сетей. Традиционно они помогают клубам увеличивать количество точек без вложения существенного объема собственных средств.
В сегменте студий этот тренд еще более выражен. Госпожа Киселева рассказывает, что сеть нередко может иметь только один-пять собственных объектов и 100–150 франчайзинговых. Максим Боровиков отмечает, что владельцу бренда такие открытия помогают повысить свою значимость на рынке и развивать собственную управляющую компанию, которая будет работать над улучшением качества продукта. Он добавляет, что на рынке в целом много предложений, но не все они считаются удачными и пользуются спросом.
Максим Боровиков называет еще одним растущим франчайзинговым форматом автоматизированные клубы, которых на рынке не было еще пять лет назад.
Они уже развиваются в составе сетей XFIT Point и Fitroom, запуск собственных проектов также планируют еще два крупных игрока, говорит он. Почти все такие объекты открываются по франшизе. По словам эксперта, также сохраняется рост интереса к открытию рекуррентных клубов, работающих по модели ежемесячной подписки.
Ольга Киселева считает, что показатели открытия спортивных объектов по франшизе будут снижаться вслед за охлаждением всего фитнес-рынка. Это может быть обусловлено не только спросом, но и регуляторными изменениями, которые приведут к невозможности использования небольшими объектами и сетями патентной и упрощенной системы налогообложения. Эксперт не исключает, что после этого отрасль столкнется с ростом количества закрытий.
Елена Силина, впрочем, приводит более позитивный прогноз, ожидая роста франчайзингового сегмента на рынке фитнес-услуг на 15% в 2026 году. Эксперт отмечает, что многие сети сейчас снижают размер регулярных отчислений для партнеров, делая условия более гибкими.