Фитнес вне игры

Спрос предпринимателей на франшизы спортивных объектов в январе—феврале сократился на 12% год к году. Это связано как с макроэкономическими причинами, так и с общим охлаждением фитнес-рынка, резко сбавившего темпы роста. В дальнейшем активность бизнеса продолжит снижаться, хотя клубы по-прежнему заинтересованы в развитии франчайзинговых сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Спрос на франшизы спортивных объектов в январе—феврале 2026 года сократился на 12% год к году, подсчитали аналитики franshiza.ru. Наиболее выраженное снижение продемонстрировал интерес к студиям растяжки (на 45% год к году) и футбола (на 21%) из-за высокой конкуренции в сегментах. Этот спад немного нивелировал рост интереса к клубам по занятию баскетболом (на 39% год к году) и гимнастикой (на 16%). Спрос на франшизы единоборств остался стабильным.

Аналитики каталога франшиз Businessmens.ru говорят, что в 2025 году интерес к спортивным франшизам прибавил год к году 30,7%, несмотря на общее снижение спроса на услуги со стороны потребителей на 21,2%.

Директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360» Александр Мирской отмечает, что в целом привлекательность направления может объясняться в том числе относительно невысоким порогом входа. Средний паушальный взнос при открытии спортивных объектов составляет около 900 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Эксперт franshiza.ru Анна Рождественская связывает потерю интереса к спортивным франшизам с негативными макроэкономическими трендами. На настроениях предпринимателей могут сказываться и негативные тренды на самом фитнес-рынке. Согласно FitnessData, в январе 2026 года его оборот составил 28,5 млрд руб., прибавив год к году только 5%. Резкое снижение темпа роста прослеживается с августа 2025 года и связано преимущественно с падением покупательной способности потребителей, отказывающихся от дополнительных услуг в клубах (см. “Ъ” от 13 января).

Управляющий партнер FitnessData Максим Боровиков говорит, что сейчас в России по франшизе работают 1,3 тыс. объектов. Это 9% от общего объема. 90% из них при этом приходятся на студии, клубы открываются реже, требуя более значительных инвестиций. Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина говорит, что в структуре новых открытий в 2025 году франчайзинговые объекты сформировали около трети. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева говорит, что профильные подразделения сейчас есть практически у всех заметных сетей. Традиционно они помогают клубам увеличивать количество точек без вложения существенного объема собственных средств.

В сегменте студий этот тренд еще более выражен. Госпожа Киселева рассказывает, что сеть нередко может иметь только один-пять собственных объектов и 100–150 франчайзинговых. Максим Боровиков отмечает, что владельцу бренда такие открытия помогают повысить свою значимость на рынке и развивать собственную управляющую компанию, которая будет работать над улучшением качества продукта. Он добавляет, что на рынке в целом много предложений, но не все они считаются удачными и пользуются спросом.

Максим Боровиков называет еще одним растущим франчайзинговым форматом автоматизированные клубы, которых на рынке не было еще пять лет назад.

Они уже развиваются в составе сетей XFIT Point и Fitroom, запуск собственных проектов также планируют еще два крупных игрока, говорит он. Почти все такие объекты открываются по франшизе. По словам эксперта, также сохраняется рост интереса к открытию рекуррентных клубов, работающих по модели ежемесячной подписки.

Ольга Киселева считает, что показатели открытия спортивных объектов по франшизе будут снижаться вслед за охлаждением всего фитнес-рынка. Это может быть обусловлено не только спросом, но и регуляторными изменениями, которые приведут к невозможности использования небольшими объектами и сетями патентной и упрощенной системы налогообложения. Эксперт не исключает, что после этого отрасль столкнется с ростом количества закрытий.

Елена Силина, впрочем, приводит более позитивный прогноз, ожидая роста франчайзингового сегмента на рынке фитнес-услуг на 15% в 2026 году. Эксперт отмечает, что многие сети сейчас снижают размер регулярных отчислений для партнеров, делая условия более гибкими.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова