Бывшего управляющего Адлерского парка культуры и отдыха обвиняют в превышении полномочий

В Сочи бывшему управляющему Адлерского филиала МУП культуры «Парки отдыха "Ривьера Сочи"» предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Уголовное дело расследует следственный отдел по Адлерскому району города Сочи СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в мае 2024 года фигурант совместно с неустановленными пока лицами организовал схему незаконного извлечения прибыли. Действуя по доверенности от имени муниципального предприятия, он заключил договоры аренды и субаренды земельных участков с аффилированными индивидуальными предпринимателями, с которыми состоял в родственных связях. При этом, как полагает следствие, установленная процедура предоставления земли в аренду была нарушена.

В результате, по данным правоохранительных органов, предприниматели получили необоснованный доход на сумму свыше 100 млн руб. Оперативное сопровождение дела осуществляет УФСБ России по Краснодарскому краю.

По ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на закрепление доказательств, установление возможных соучастников и выявление дополнительных эпизодов.

Вячеслав Рыжков