Бесколечное сокращение расходов

Оборот рынка ювелирной розницы по итогам 2025 года достиг 500 млрд руб., но рост ощутимо замедлился: в прошлом году он составил 7,3%, в то время как годом ранее — 25,6%. Покупатели тратятся на украшения все менее охотно, средний чек тоже растет не такими темпами, как раньше,— на 11% против 19% в 2024 году.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рынок ювелирной розницы России в денежном выражении вырос на 7,3% и достиг 493,3 млрд руб., подсчитал аналитический центр Sokolov. По сравнению с 2024 годом, когда оборот рынка увеличился на 25,6% год к году, рост существенно замедлился. На рост рынка в денежном выражении заметно повлияло увеличение средних розничных цен за последние несколько лет, обусловленное удорожанием драгоценных металлов, отмечают в Sokolov. С января по декабрь 2025 года учетная цена ЦБ РФ на золото выросла на 25%, до 10,7 тыс. руб. за 1 г, а на серебро — на 89%, до 188 руб. за 1 г. Аналитики не приводят данные о розничных ценах украшений за 2025 год, но, согласно статистике за 2024 год, тогда они выросли на 34%.

Сырье дорожает уже не первый год, из-за чего растет и себестоимость изделий.

Например, стоимость украшений из золота с бриллиантовыми вставками в 2023–2025 годах выросла на 35–40%, отмечали в «Алькоре» (см. “Ъ” от 13 января). Этот фактор заставляет производителей переходить на серебро, а также «облегченные» изделия — пустотелые цепи, тонкие минималистичные кольца, отмечает основатель инвестиционной финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Согласно данным Федеральной пробирной палаты, в 2025 году в оборот было введено 24,4 млн штук золотых изделий общим весом 43,2 т. Это на 21,8% и 22,1% соответственно меньше, чем годом ранее. Розничные продажи составили 18,8 млн штук, что меньше на 8,7% год к году. Ввод в оборот изделий из серебра составил 62,4 млн штук, что больше на 6,8% год к году.

Потребители тратятся на ювелирные изделия все более осторожно.

Как следует из данных Sokolov, средний чек на ювелирные изделия в 2025 году рос не такими темпами, как годом ранее,— на 11% год к году, до 10 тыс. руб. За 2024 год показатель был на уровне 19%. На это влияют в том числе высокие ставки по депозитам, которые сейчас давят не только на ювелирный рынок, но и премиум-сегмент fashion-ритейла, рынки парфюмерии и косметики, отмечает аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

Рост ювелирного рынка в 2024 году поддержало некоторое усиление онлайн-канала продаж. За год в этом сегменте доля ювелирных изделий выросла с 28% до 29%. При этом 45% всех онлайн-продаж, или 13% совокупного рынка, составили продажи через маркетплейсы, говорят в Sokolov. В Wildberries сообщили, что оборот категории на площадке по итогам 2025 года вырос на 50% в денежном выражении. Но и в этом сегменте динамика слегка замедляется: по итогам 2024 года доля онлайн-продаж увеличилась на 4,6 процентного пункта.

При этом в своем стремлении рационализировать расходы российские потребители не готовы отказываться от тех украшений, которые рассматриваются как актив на долгие годы, отмечает Денис Астафьев. Это видно, например, по категории помолвочных колец, спрос на которые в феврале 2026 года подскочил на 10–50% в некоторых крупных городах, а средний чек вырос на 47%, говорит эксперт.

Растут также заказы украшений из-за рубежа: таким образом покупатели, как правило, приобретают довольно дорогие позиции от брендов, покинувших российский рынок. Как рассказали в сервисе CDEK.Shopping, у компании общий объем продаж категории ювелирных изделий за 2025 год вырос в четыре раза год к году, количество заказов — почти втрое, а средний чек составил более 53 тыс. руб. В топе — украшения от Pandora и Tiffany & Co, но в основном серебряные.

Виктория Колганова