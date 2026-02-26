Сталь погорела на угле

Входящий в тройку крупнейших российских металлургов ММК (MOEX: MAGN) впервые с 2014 года получил годовой чистый убыток в связи с разовым эффектом от обесценивания угольных активов и снижением рентабельности бизнеса. Себестоимость стали у компании выше, чем у конкурентов, но она может компенсировать более низкий уровень вертикальной интеграции за счет премиального внутреннего рынка.

ММК, один из крупнейших российских металлургов, по итогам 2025 года получил чистый убыток в 14,85 млрд руб. против прибыли 79,74 млрд руб. годом ранее. ММК отразил годовой чистый убыток впервые с 2014 года, следует из отчетности. Тогда компания сообщила об убытке в размере $44 млн, объясняя результат потерями от девальвации рубля, которые оценила в $622 млн.

Отрицательный результат 2025 года связан со снижением прибыльности и разовым эффектом от обесценения угольного сегмента в размере 27,99 млрд руб.

ММК владеет обогатительной фабрикой и шахтами в Кемеровской области, где добывает коксующийся уголь для производства стали. На стоимости активов, следует из отчетности, сказалось сохранение внешнеполитической напряженности и ее влияние на товарные и финансовые рынки, а также снижение спроса и цен на продукцию.

Выручка ММК по итогам 2025 года сократилась на 20,6% год к году, до 609,86 млрд руб., в связи со снижением продаж на 7,2%, до 10,6 млн тонн, и цен реализации. Негативную конъюнктуру ММК объясняет высокой ключевой ставкой и замедлением деловой активности в России. EBITDA упала на 47,2%, до 80,75 млрд руб., рентабельность по EBITDA снизилась на 6,7 процентного пункта, до 13,2%. Свободный денежный поток сократился почти в 5,5 раза, до 6,55 млрд руб.

Как отмечают в БКС, свободный денежный поток остался положительным благодаря высвобождению из оборотного капитала более 27 млрд руб. ММК указывает в отчетности, что приток средств из оборотного капитала и уменьшение капитальных вложений частично компенсировали снижение прибыльности бизнеса. Акции ММК на Московской бирже к 17:00 теряли 1,45%, снизившись до 31,63 руб. за бумагу.

Годовые темпы падения выручки и EBITDA ММК оказались выше, чем у «Северстали» (см. “Ъ” от 4 февраля). Аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов говорит, что ММК обладает более высокой себестоимостью сляба в сравнении с «Северсталью», НЛМК и «Евразом», и темпы снижения показателей «Северстали» несколько смягчила консолидация результатов трейдера «А-Групп».

Аналитики Альфа-банка отмечают, что падение продаж и маржи ММК в большей степени отражают влияние рыночных факторов, нежели снижение операционной эффективности бизнеса. Там указывают, что ММК продолжает демонстрировать низкий аппетит к риску: подушка ликвидности на конец года составила 120,4 млрд руб., соотношение чистого долга к EBITDA — –0,99x. «Несмотря на непростую конъюнктуру, ММК показал вполне достойные результаты»,— говорит старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев.

По прогнозам ММК, с учетом сохраняющихся внешних негативных факторов, включая сезонный спад деловой активности, спрос на российском рынке продолжит замедляться в первом квартале 2026 года.

Начало строительного сезона окажет стабилизирующее влияние и поддержит объемы продаж во втором квартале, ожидают в компании.

Господин Алиев согласен, что умеренную поддержку металлургам может оказать сезонное оживление строительного сектора весной—летом, но на перспективы текущего года с учетом высокой ключевой ставки и кризиса на мировом стальном рынке эксперт смотрит осторожно. По прогнозам Василия Данилова, в условиях неблагоприятной конъюнктуры внешнего рынка ММК в 2026 году может сократить выручку на 3,4%, EBITDA — на 18,1%. Исполнительный директор НКР Дмитрий Орехов добавляет, что возврат рентабельности ММК к уровням 2023–2024 годов вряд ли будет быстрым из-за сохраняющегося давления высокой стоимости заимствований, слабого внешнего спроса и роста издержек.

Начальник управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что крупнейшие российские производители плоского проката находятся приблизительно в одинаковом положении, а динамика на уровне чистой прибыли в основном зависит от единовременных факторов. По его словам, НЛМК и «Северсталь» выигрывают на уровне операционной прибыли за счет более высокого уровня вертикальной интеграции в сырьевом сегменте. А ММК может компенсировать недостаток более низкого уровня вертикальной интеграции за счет большей доли продаж на внутреннем рынке, где существует значительная премия к экспортным котировкам на базовые виды проката, говорит аналитик.

Полина Трифонова, Анатолий Костырев