В 2025 году на Ставрополье оборот розничной торговли достиг 1 трлн рублей

В 2025 году в Ставропольском крае оборот розничной торговли достиг 1 трлн руб. Это на 4,9% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщили в минэкономразвитии региона.

За указанный период производители реализовали пищевые продукты на сумму 455 млрд руб. Это на 3%, чем годом ранее. Сумма непродовольственных товаров составила 546 млрд руб. Это на 6,4% больше предыдущего периода.

Оборот розничной торговли — это сумма денег, которую покупатели платят за приобретенные товары. Показатель позволяет оценить в том числе состояние экономики региона или всей страны, объемы продаж конкретных магазинов и торговых компаний.

Мария Хоперская