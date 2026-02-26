В Глазове маршрут автобуса №8 сменится на межмуниципальный №372

В Глазове со 2 марта вместо городского маршрута №8 начнет ходить межмуниципальный №372. Также с 10 марта проезд в нем возрастет с 35 до 50 руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Глазова.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Маршрут рейса при этом не изменится — автобусы будут ходить от деревни Штанигурт Глазовского района до западной проходной ЧМЗ. Движение будет организовано по будням — с 6:00 до 20:30 (интервал движения 30 мин.), по выходным — с 7:00 до 19:00 (интервал — 60 мин.).

«Требование законодательства — чтобы маршрут, проходящий через несколько населенных пунктов, был межмуниципальным. Министерство транспорта и дорожного хозяйства УР организовало конкурсные процедуры и определило подрядчика, который будет работать на маршруте с нерегулируемым тарифом»,— говорится в сообщении.

Согласно информации перевозчика, с 10 марта он планирует повышение стоимости проезда с 35 до 50 руб. с сохранением льгот. «Повышение связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы и запасные части, а также с необходимостью индексации заработной платы работников перевозчика»,— объяснили в пресс-службе муниципалитета. Контролировать маршрут будет миндортранс Удмуртии.

Напомним, помимо Глазова, цены на проезд повышаются до 50 руб. также в Можге, Воткинске и Сарапуле. При этом в Сарапуле повышение пройдет в три этапа: 28 февраля, 1 и 10 марта. Там же был обнаружен сговор всех трех перевозчиков. Они одновременно дважды за три месяца повысили стоимость проезда с 35 до 45 руб., имея при этом разные затраты на обслуживание маршрутов автобусов.

Владислав Галичанин