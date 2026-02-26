Захарова: США не ответили на предложение России о взносе в Совет мира

США не ответили на предложение России внести $1 млрд для членства в Совете мира по Газе из замороженных в Штатах российских активов. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова отметила, что, согласно резолюции 2803 СБ ООН, каждые шесть месяцев Совет мира должен представлять Совету Безопасности отчет о своей работе. «Очень хочется надеяться, что как с миссией в Афганистане не получится. За 20 лет ни разу не отчитались американцы и натовцы, что они там делают»,— сказала госпожа Захарова (цитата по ТАСС).

Представитель МИД РФ заявила, что Египет и Иордания займутся подготовкой палестинских полицейских сил для сектора Газа. Российская сторона будет следить за реализацией заявленных планов, отметила госпожа Захарова.

Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» 16 января. Изначально объединение разрабатывалось для контроля за соблюдением условий мира в секторе Газа. Позднее президент США решил расширить полномочия организации, чтобы урегулировать конфликты и в других точках мира.

Приглашения войти в состав получили 58 государств, включая Россию. В российском МИДе говорили, что у РФ остаются вопросы к уставу и мандату «Совета мира», поскольку в документе зафиксировано «содействие обеспечению долгосрочного мира в регионах, затронутых конфликтом или находящихся под его угрозой, а сектор Газа не упомянут ни разу».