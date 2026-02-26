Никол Пашинян отметился в Польше

В преддверии июньских парламентских выборов в Армении премьер страны Никол Пашинян продолжил курс на сближение с Западом. 26 февраля он завершил двухдневный визит в Польшу, где одной из центральных тем его публичных заявлений оказались отношения с Россией. По словам главы правительства Армении, они «находятся в фазе трансформации».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Никол Пашинян прибыл в Варшаву 25 февраля и начал свой визит с посещения польского Института международных отношений, где прошла встреча с иностранными послами, дипломатами и представителями аналитических центров. Там он выступил с речью о новой архитектуре безопасности на Южном Кавказе после 8 августа 2025 года — в этот день в Белом доме было парафировано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией.

«2025 год был первым годом с момента обретения нами независимости, когда не было жертв на границе из-за перестрелок между армянскими и азербайджанскими войсками. Это основная идея, которую я пытаюсь донести до нашего народа: сейчас у нас есть мир, но мир должен быть укреплен, и для этого нам нужно постоянно прилагать усилия»,— заявил Никол Пашинян.

Участие президента США Дональда Трампа сыграло «очень важную роль в установлении мира в регионе», подчеркнул армянский премьер. Однако, когда в череде вопросов от слушателей неизбежно была упомянута и Россия, Никол Пашинян все же отметил: содействие российской стороны стало решающим в прекращении огня на Южном Кавказе в 2020 году (тогда при посредничестве России была урегулирована вторая карабахская война).

Вместе с тем армянский премьер неустанно намекал: с того времени многое изменилось, и на сегодняшний день обстоятельства складываются совсем иначе как в самом регионе, так и между Россией и Арменией.

«Отношения между Арменией и Россией находятся в фазе трансформации. Сейчас мы формируем новые отношения с Россией. Конечно, мы полны решимости развивать наше взаимодействие, но ясно, что эти отношения меняются из-за многих факторов»,— откровенно высказался Никол Пашинян. Среди таких факторов он назвал разочарованность Еревана Организацией Договора о коллективной безопасности, которая, как выразился премьер, «неадекватно отреагировала на вызовы безопасности Армении».

Как это повлияет на дальнейшее военное присутствие России в Армении и, в частности, на судьбу российской военной базы в Гюмри, Никол Пашинян ответил двусмысленно. «Никаких планов, программ или опасений» относительно российской базы нет, сказал премьер. Однако тут же обратил внимание, что если до 2024 года «большинство пограничных пунктов Армении находились под российским контролем или там присутствовали российские пограничники», то сейчас все КПП на границе перешли под полный контроль Армении. «Мы благодарны России. У нас, как у недавно обретшего независимость государства, в начале 90-х не было возможностей предоставлять такие услуги, но теперь мы можем, и мы развиваем свои возможности»,— заключил Пашинян.

102-я военная база размещена в армянском Гюмри с 1995 года. Изначально Армения и Россия заключили соглашение сроком на 25 лет, а в 2010 году его продлили до 2044-го. База связана с объединенной системой ПВО СНГ и выполняет задачи по обеспечению сохранности границ Содружества, интересов России в регионе и национальной безопасности республики.

Так или иначе Никол Пашинян в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Армении 7 июня, судя по всему, поставил в приоритет наращивание связей с западными странами. В феврале он принял в Ереване вице-президента США Джей Ди Вэнса, с которым обсудил новый транспортный проект «Маршрут Трампа». В мае же планируется первый саммит Армения—Евросоюз с участием председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. К слову, глава европейской дипломатии Кая Каллас еще в декабре прошлого года говорила, что в связи с грядущими выборами Армения попросила ЕС помочь «в предотвращении вмешательства извне». Комментируя намеки Европы на то, что речь идет в первую очередь о защите от России, глава МИД РФ Сергей Лавров в прошлом месяце заявил: для Москвы странно слышать подобные сигналы.

Лусине Баласян