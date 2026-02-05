Армения и Россия поговорили начистоту

Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян 5 февраля встретился в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Известный антироссийскими высказываниями Симонян перед визитом смягчил некоторые формулировки, в том числе о «гибридной войне» со стороны РФ. Однако подчеркнул: у Армении остаются вопросы, на которые требуются ответы. Российский министр, в свою очередь, отметил, что некоторые претензии Еревана звучат «немного странно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спикер парламента Армении Ален Симонян (слева) во время встречи в Москве

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спикер парламента Армении Ален Симонян (слева) во время встречи в Москве

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Ален Симонян прибыл в Москву 4 февраля по приглашению председателя Совета федерации Валентины Матвиенко. Незадолго до визита известный своей антироссийской риторикой парламентарий в интервью Factor.am заявил, что термин «гибридная война» в описании отношений России и Армении неподходящий, но существует некая обеспокоенность, о которой Ереван честно заявляет.

Примечательно, что тем самым Ален Симонян поправил сам себя: именно он в прошлом году неоднократно говорил, что Россия использует медиапространство для «гибридной войны» против Армении. «Щупают, тискают разные темы, лепят убогие статейки, шьют сценарии несуществующих интриг и страстей по своему образу и подобию про меня и моих коллег»,— говорил, в частности, спикер армянского парламента.

Начав постепенно сглаживать некоторые острые углы еще до поездки, Ален Симонян продолжил смягчать тональность своих заявлений и на встрече с Сергеем Лавровым 5 февраля. «Я не хочу, чтобы в России было понимание того, что Армения пытается делать что-то против России, против дружественного союзного государства. Хочу вас заверить, что у нас такого восприятия нет и не будет. Это неправильно для всего того, что у нас уже есть и существует»,— сразу обозначил Симонян. По его словам, все спорные вопросы постепенно обсуждаются и могут быть решены.

Один из наиболее острых вопросов в отношениях стран — претензии Армении к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В феврале 2024 года республика заморозила членство в организации, объяснив решение тем, что союзники не выполняют своих обязательств и не признают свою зону ответственности. Речь шла в том числе об «отсутствии реакции» ОДКБ на события осени 2022 года, когда азербайджанские войска вошли в армянский город Джермук.

В мае прошлого года во время встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном Сергей Лавров парировал: «Реакция последовала незамедлительно», на место происшествия выехала миссия ОДКБ по установлению фактов. «Критиковать можно, но не критикуют того, кто ничего не делает. Мы как раз старались»,— подчеркивал российский министр.

Кризис обострился и после осени 2023 года, когда в результате операции Азербайджана так никем не признанная Нагорно-Карабахская республика прекратила существование, а территория перешла под контроль азербайджанских сил. Спустя год после этих событий президент России Владимир Путин заявил: с юридической точки зрения речь не шла о военной агрессии против союзника по ОДКБ, так как Армения не признавала Нагорный Карабах независимым государством или частью республики.

Но риторика Армении по отношению к ОДКБ продолжала ожесточаться, а список причин, по которым страна намеревалась выйти из организации, увеличивался. В сентябре 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые заявил, что ОДКБ «создает угрозы для безопасности, существования, суверенитета и государственности Армении». А в январе этого года премьер сказал, что членство страны в организации стало серьезным препятствием для доступа к международному рынку оружия.

«У нас есть вопросы, на которые мы так и не получили ответы»,— обратил внимание Ален Симонян во время встречи с главой российского МИДа.

В свою очередь, Сергей Лавров признался, что Москва не понимает многие из высказанных претензий. «Нам немножко странно слышать периодические высказывания о том, что какие-то мифические атаки с севера готовятся против Армении, об экзистенциальной угрозе со стороны ОДКБ»,— отметил министр.

Далее Сергей Лавров упомянул обсуждения о якобы вмешательстве России в предстоящие парламентские выборы в Армении. «Когда звучат из-за границы сигналы о том, что кто-то собирается вмешиваться, с явным намеком на Российскую Федерацию, и когда из Еревана адресуются призывы к ЕС "помогите нам не допустить такого вмешательства", для нас это странно»,— подчеркнул глава МИД РФ.

Евросоюз, продолжил министр, постоянно будет ставить перед странами выбор: «Или с нами, или с ними». И призвал не допускать доминирования нарратива, усиливающего ненависть или вражду.

В вопросе же вступления Армении в Евросоюз Россия будет уважать выбор армянской стороны, подчеркнул глава российского МИДа.

«Членство в Евразийском экономическом союзе несовместимо с теми принципами, которые лежат в основе участия в сотрудничестве и тем более в присоединении к Европейскому союзу. Это ваш выбор»,— отметил Сергей Лавров. При этом он призвал учитывать тот результат, которого Армения достигла за последние десять лет, будучи членом ЕАЭС: «Начинали в 2015 году с объема ВВП в $10,5 млрд, а сегодня это $26 млрд, в 2,5 раза он увеличился».

Судя по всему, российскую позицию в этом вопросе Ереван понимает. В середине января Никол Пашинян признал, что одновременное членство в ЕС и ЕЭАС невозможно, но заметил, что пока нет необходимости делать выбор. «До тех пор, пока совместимость возможна, мы будем оставаться членом ЕАЭС. Когда несовместимость станет неизбежной, мы примем решение вместе с гражданами Армении»,— пояснил армянский премьер.

Лусине Баласян