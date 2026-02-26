Лукашенко назвал интеграцию Белоруссии и России беспрецедентной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал интеграцию республики с Россией беспрецедентной, а парламентариев стран — «моторами» отношений сторон. Об этом белорусский президент заявил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства

«Все вы по-настоящему осознаете ценность белорусско-российских отношений, беспрецедентную глубину нашей интеграции»,— сказал господин Лукашенко (цитата по ТАСС). Он отметил, что рассматриваемые решения позволят подтвердить востребованность формата Союзного государства.

На заседании госсовета планировалось обсудить международную проблематику и вопросы интеграции России и Белоруссии. Перед этим господин Лукашенко встретился тет-а-тет с российским коллегой Владимиром Путиным.