Путин и Лукашенко поговорили один на один перед заседанием Высшего госсовета

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Кремле. Беседа проходит один на один, согласно снимкам, распространенным близким к пресс-службе белорусского президента каналом «Пул первого».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и президент РФ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и президент РФ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сегодня в Кремле состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Планируется обсудить вопросы дальнейшего углубления интеграции России и Белоруссии. «Повестка достаточно обильная, содержательная», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что президенты планируют обсудить международную проблематику, в том числе могут поднять тему созданного по инициативе президента США «Совета мира». «Вместе с тем она далеко не главная», — указывал пресс-секретарь.