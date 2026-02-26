В Первоуральске после ремонта открылось родильное отделение с золотым интерьером

В Первоуральском перинатальном центре (Свердловская область) открылось родильное отделение после масштабной реконструкции. Участие в открытии приняли губернатор Свердловской области Денис Паслер, заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, глава компании «Сима-ленд» Андрей Симановский. По данным регионального минздрава, при поддержке «Сима-ленда» в перинатальном центре оборудовали четыре родовых палаты.

В интерьере присутствует много золотых элементов. В министерстве объяснили, что дизайн родовых является салютогенным — направленным на сохранение здоровья. Родовые имеют свою тематику: «Лес», «Цветущий сад», «Море» и «Античный дворец».

По словам господина Паслера, за счет средств областного бюджета отремонтирована часть помещений, приобретено необходимое оборудование, в том числе реанимационные системы для новорожденных, настенные медицинские консоли, фетальные мониторы, акушерские кровати. «Модернизация межтерриториального перинатального центра идет с 2022 года. Капитально отремонтированы амбулаторное звено перинатального центра и здание, в котором размещены поликлиника и акушерский корпус»,— рассказал губернатор, отметив важность привлечения бизнеса к модернизации центра.

«Для нас абсолютным приоритетом в родах является безопасность, в первую очередь противоэпидемическая. Поэтому было важно, чтобы все материалы, которые использованы в этих великолепных интерьерах, могли подвергаться многократной обработке. После каждых родов зал, включая все элементы дизайна, полностью обрабатывается специальными средствами, поэтому встреча родителей с их чудесными малышами в этих условиях будет комфортной, эстетичной и безопасной одновременно»,— госпожа Савинова.

Напомним, в Свердловской области проходит масштабная реформа в сфере здравоохранения. В регионе меняют работу бригад скорой помощи, объединяют больницы. Также заявлялось, что 28 роддомов в регионе переделают в ургентные залы для родов.