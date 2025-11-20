Свердловские родовые палаты переделают в стили «лес», «античный дворец» и «море»

Власти Свердловской области планируют обновить все родильные дома региона и внедрить в них «салютогенный дизайн», заявила заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова в ходе прямого эфира ОТВ. Она подчеркнула, что люди «интуитивно должны чувствовать себя там комфортно, не как в лечебном учреждении». «Когда мы делаем ремонт, у нас обязательно должен быть дизайн, есть понятие, салютогенный дизайн — это тогда, когда дизайн влияет на здоровье. Это не иллюзия, внешняя среда влияет на наше настроение, психическое здоровое, а оно влияет на физическое»,— пояснила госпожа Савинова.

По словам замгубернатора, региональный минздрав совместно с компанией «Сима-ленд» разработали девять вариантов дизайна родовых палат. «Это лес, античный дворец, море, сады. Женщина приезжает в родильный дом, ей задают вопрос: где она хочет рожать? Если это лес, то там не только лес в дизайне, там и пахнет лесом, там звуки леса, там все сделано для партнера: мужа, подруги, мамы женщины. Мы очень приветствуем партнерские роды, они позитивно влияют на процесс родов»,— добавила Татьяна Савинова.

Она подчеркнула, что первые обновленные палаты создали в роддоме Первоуральска. «Там никогда не было санузлов, сейчас в каждой родовой будет туалет, и обязательно ванна, шведская стенка. Мы делаем все варианты, как женщине можно облегчить процесс родов»,— отметила замгубернатора.

Госпожа Савинова добавила, что вскоре родовые палаты обновят в восьми перинатальных центрах в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Краснотурьинске и Каменске-Уральском. «Сейчас закупаются все материалы. Под Новый год или после Нового года начнем реализовывать этот проект. Каждый родильный дом раз в год закрывается на две-четыре недели, чтобы его полностью вымыть, залить родильный дом средствами, чтобы он был полностью безопасный. В рамках этого планового закрытия мы планируем полностью переделать все родовые залы»,— заверила она.

Василий Алексеев