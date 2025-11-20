В Свердловской области 28 роддомов переделают в ургентные залы для родов

В Свердловской области количество ургентных залов для рожениц увеличится с 18 до 28. Как рассказала заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, в ургентные залы передают часть родильных домов в регионе.

«Родильный дом в Ревде не закрывается, там ургентный зал. У нас на сегодняшний день 33 акушерских стационара первого уровня, из них ургентных залов – 18. Ургентный зал – это место, где могут помочь с неотложными родами. И в большинстве ургентных залов в муниципалитетах либо ноль родов, либо 3-5. Но готовность оказать эту помощь есть»,— ответила на вопрос телезрительницы госпожа Савинова в эфире ОТВ.

По словам министра, в учреждениях первого уровня в регионе рождается 1% детей. Во втором уровне (таких учреждений 12), например, стационар в Первоуральске, рождается 47% детей. В третьем уровне – это перинатальные центры (областной, городской и НИИ ОММ) рождаются 52% детей.

«Чем больше женщин рожают в перинатальных центрах, тем ниже потери. В этом году у нас самый низкий показатель младенческой смертности – 3,3% на 1 тыс. живорожденных. В учреждениях первого уровня рожают женщины без осложнений»,— рассказала Татьяна Савинова.

Комментируя ситуацию с увеличением числа ургентных залов, она заверила, что для рожениц ситуация не меняется и количество «родов в машине скорой помощи» не увеличивается.