Календарное обострение

В пятницу, 27 февраля, после продлившегося почти три месяца перерыва возобновляется футбольное первенство России. Скучной его вторая часть вряд ли будет. Разрывы в лидирующей группе, которую возглавляет действующий чемпион «Краснодар», минимальные, а во время паузы борющиеся за медали клубы неожиданно активно корректировали составы: интригующими выглядят и приобретения, и потери.

В ближайший уикенд пройдут матчи 19-го тура чемпионата России, зимний перерыв в котором длился с начала декабря. А открывающий его в пятницу матч — идеальное напоминание о том, как же все в очередной раз в этом турнире неплохо с интригой. Флагман отечественного футбола «Зенит» в нем встречается с «Балтикой», которая в прошлом сезоне выступала во втором по статусу дивизионе. Но сейчас, строго говоря, это команды из одной ниши, из одной группы — тех, кому светят медали. А она, ниша, такая плотная, что взгляд на турнирную таблицу обязан греть душу любому, кому в спортивном соревновании милее всего неопределенность.

Турнирная таблица Команда И В Н П М О 18 12 4 2 37:12 40 18 11 6 1 34:12 39 18 10 7 1 39:23 37 18 11 3 4 30:17 36 18 9 8 1 24:7 35 18 8 5 5 26:23 29 18 6 5 7 16:22 23 18 6 4 8 22:25 22 18 5 6 7 22:26 21 18 5 6 7 27:26 21 18 5 6 7 15:20 21 18 4 5 9 20:33 17 18 3 6 9 8:21 15 18 4 2 12 12:28 14 18 2 6 10 17:29 12 18 2 3 13 16:41 9 19-й тур 27.02 : «Зенит»—«Балтика».

: «Зенит»—«Балтика». 28.02 : «Оренбург»—«Акрон», «Краснодар»—«Ростов», «Локомотив»—«Пари Нижний Новгород», «Динамо» (Мх)—«Рубин».

: «Оренбург»—«Акрон», «Краснодар»—«Ростов», «Локомотив»—«Пари Нижний Новгород», «Динамо» (Мх)—«Рубин». 01.03: «Динамо» (М)—«Крылья Советов», «Сочи»—«Спартак», «Ахмат»—ЦСКА.

На верхушке — «Краснодар», который в 2025 году не позволил «Зениту» взять седьмое подряд золото чемпионата. Зенитовцы, впрочем, вплотную за краснодарцами, в очке позади. Еще два отделяют лидера от «Локомотива», три — от ЦСКА, в балле за которым как раз следует пошумевшая осенью «Балтика». Вот группа охотников за медалями, к которой, однако, кому-то, забыв об условностях, захочется добавить и «Спартак». Ну да, полдюжины очков, отделяющих его от калининградского клуба-выскочки,— расстояние приличное. Но год назад перед рестартом от авангарда достаточно заметно отставал и ЦСКА, однако выдал такой рывок, что запрыгнул на «бронзовую» позицию.

Чемпионат России, который по крайней мере с точки зрения непредсказуемости, жесткости борьбы за призы расцвел в изоляции, без еврокубков, приучил к тому, что в нем всякое бывает.

Перцу добавляют сделки этих клубов, осуществленные в рамках зимнего трансферного окна. Интересных, нагоняющих туману, довольно много. «Зенит» возвращается без казавшегося таким многообещающим, но не нашедшего себя в его схемах Жерсона, Страхини Эраковича, Лусиано Гонду и Маттео Кассьерры, зато с Игорем Дивеевым, Джоном Джоном и Джоном Дураном. То есть с центральным защитником сборной России, считавшимся очень перспективным бразильским плеймейкером и форвардом, у которого в послужном списке яркая игра в чемпионате Англии за «Астон Виллу» и переход в саудовский «Ан-Наср», к Криштиану Роналду год назад за €77 млн соседствуют с травмами и проблемами с режимом.

«Локомотив», оставшийся без Дмитрия Баринова, еще недавно представлявшегося безальтернативным стержнем его средней линии и команды в принципе, рискнул, наплевав на лишний вес новичка, подписать Лукаса Веру, когда-то игравшего за «Оренбург» и «Химки» так, что было удивительно, отчего его до сих пор не перехватят команды куда амбициознее. Баринов теперь в ЦСКА — как и Лусиано Гонду. Но у армейцев не будет ни Дивеева, ни Родриго Вильягры, ни Аллеррандру. «Спартак» попытается вылезти из ямы с новым тренером Хуаном Карлосом Карседо, специалистом вроде бы более основательным и спокойным, чем тренер прежний — Деян Станкович, хотя и не успевшим совершить ничего волшебного.

Все это не то чтобы абсолютно косметические — увеличить глубину, добавить капельку качества, надежности — корректировки. Наоборот, они подразумевают пусть не радикальную, полностью трансформирующую игровой почерк, но, как ни крути, тактическую, смысловую перестройку, смещение акцентов внутри линий.

Каждый из клубов легко представить как добавляющим в остроте атаки или, скажем, крепости полузащиты, так и покусывающим локти, сетуя на собственную недальновидность и селекционную удачливость конкурента.

Ставок верных не видно. Но и провальных пока тоже. Во всяком случае, сыгранные во время перерыва товарищеские матчи никаких более или менее прозрачных намеков не подарили. У всех были и взлеты, и осечки.

Ясности не добавляет и финишный календарь. Хуже, чем у остальных, он, кажется, как раз у лидера. У «Краснодара» из 12 матчей домашних меньше половины — пять. А на выезде предстоит сыграть и со «Спартаком», и со столичным «Динамо», которое ведь может еще очнуться, и, главное, с «Зенитом». А у «Локомотива», допустим, на своем поле семь встреч. У «Зенита», «Балтики» и ЦСКА — ровно половинка. При этом армейцы всех самых страшных соперников, кроме «Балтики»,— динамовцев, зенитовцев, железнодорожников — принимают у себя. Еще один признак того, что развязка у этого чемпионата может получиться не менее драматичной, чем у двух предыдущих. А в них судьба золота решалась в заключительном туре.

Алексей Доспехов