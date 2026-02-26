Бастрыкин поручил разобраться с волокитой в деле об обманутых дольщиках в Тамбове

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил тамбовскому управлению доложить о причинах «допущенной волокиты» по уголовному делу о нарушении прав участников долевого строительства жилого дома в облцентре. Тамбовское ведомство ведет расследование с августа 2023 года. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет о доме площадью 9,3 тыс. кв. м на 144 квартиры на улице Московской, 30а. С 2008 года здание возводило местное ООО «Юкон». В 2014-м компания обанкротилась, и права на достройку объекта были переданы созданному жилищно-строительному кооперативу (ЖСК) «Московская 30а». Финансирование работ по достройке дома в конце 2019 года начал Фонд защиты прав обманутых дольщиков. Согласно данным региональной администрации, общий объем выделенных средств составил 341 млн руб., из которых 213 млн руб. поступило из Фонда, а 128 млн руб. — из областного бюджета. Генподрядчиком в рамках открытого конкурса стало местное ООО «Западстрой». Договор с компанией заключили за 229,4 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Западстрой» зарегистрировано в октябре 2013 года в Тамбове. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Учредителем является Татьяна Румянцева. Арбитражный суд Тамбовской области признал компанию банкротом в декабре 2023 года. Соответствующий иск был подан тамбовским ООО «Стройсервис». В отношении «Западстроя» введено конкурсное производство, управляющий — Станислав Зотов. В последний раз процедуру продлили до 21 апреля.

При вводе дома в эксплуатацию в 2021 году не было выполнено его подключение к газораспределительным сетям. Вскоре после этого началось разрушение строительных конструкций. Застройщик гарантийные обязательства не исполнил.

Отмечается, что отдельные граждане заключили договоры на приобретение нежилых помещений в доме, однако в дальнейшем эти объекты не вошли в состав имущества созданного ЖСК, а заявителям было отказано в членстве. При этом организация получила возможность распоряжаться указанными помещениями и передала их в счет оплаты работ по завершению строительства.

В декабре «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бенефициаров обанкротившегося застройщика ООО «Элитстрой». Компания в 2017 году должна была достроить дом на улице Коммунальной.

Кабира Гасанова