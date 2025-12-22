Бенефициары тамбовского застройщика ответят по долгам перед дольщиками

Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бенефициаров обанкротившегося застройщика ООО «Элитстрой», который вел строительство жилого дома на улице Коммунальной в областном центре. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, компания не исполнила обязательства по 80 договорам долевого участия на общую сумму более 230 млн руб. Вступив в дело о несостоятельности компании, прокуратура потребовала привлечь ее бенефициаров к ответственности по долгам за счет их личного имущества в качестве санкции за недобросовестное поведение. Судя по материалам арбитража, ответчиками по иску о субсидиарной ответственности выступали глава «Элитстроя» Геннадий Берстенев, Мамей, Роман и Рустам Шамояны, Ирина Гаврилова, Кристина Попова, Николай Лапин и Ольга Карпова. Обосновывая требование о взыскании с них долгов, прокуратура указала, что ответчики выводили деньги дольщиков в теневой оборот, что привело к остановке строительства.

Ранее недострой на Коммунальной привел к вынесению приговора главе «Элитстроя» Геннадию Берстеневу. Он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Суд назначил ему условный срок и освободил его от наказания в связи с истечением сроков давности.

ООО «Элитстрой» было признано банкротом в начале 2022 года. Дело о несостоятельности инициировал фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Компания должна была к 2017 году построить дом на улице Коммунальная, который так и не был закончен.

Владимир Зоркий