Валерий Фокин: политика многих театров ведет к их художественной смерти

Президент Александринского театра Валерий Фокин заявил о «зыбкой и неточной» кадровой политике в области театрального руководства. По его словам, культурные власти при решении кризисных ситуаций регулярно выбирают два ошибочных сценария. Свою позицию режиссер изложил в интервью «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Александринского театра Валерий Фокин

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Президент Александринского театра Валерий Фокин

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

По словам господина Фокина, первый сценарий — перевод театров на директорскую модель, когда во главе становится управленец, а не художник. Второй — передача театров «на откуп популярным артистам, медийным лицам, любимцам публики».

«В абсолютном большинстве случаев подобные назначения приводят к тому, что крупные российские театры, за многими из которых стоит славная история, существуют сегодня без художественной идеи, что для театрального организма равносильно смерти. Зачастую все, что от них остается — громкое имя на фасаде», — подчеркнул господин Фокин.

Президент Александринки добавил, что в результате «случайные зрители смотрят случайные спектакли, поставленные случайными режиссерами».

Подробнее читайте в интервью Валерия Фокина «Ъ».