Валерий Фокин: политика многих театров ведет к их художественной смерти
Президент Александринского театра Валерий Фокин заявил о «зыбкой и неточной» кадровой политике в области театрального руководства. По его словам, культурные власти при решении кризисных ситуаций регулярно выбирают два ошибочных сценария. Свою позицию режиссер изложил в интервью «Ъ».
Президент Александринского театра Валерий Фокин
Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ
По словам господина Фокина, первый сценарий — перевод театров на директорскую модель, когда во главе становится управленец, а не художник. Второй — передача театров «на откуп популярным артистам, медийным лицам, любимцам публики».
«В абсолютном большинстве случаев подобные назначения приводят к тому, что крупные российские театры, за многими из которых стоит славная история, существуют сегодня без художественной идеи, что для театрального организма равносильно смерти. Зачастую все, что от них остается — громкое имя на фасаде», — подчеркнул господин Фокин.
Президент Александринки добавил, что в результате «случайные зрители смотрят случайные спектакли, поставленные случайными режиссерами».
