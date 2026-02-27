Фокин назвал «очевидной глупостью» аргументацию противников Богомолова

Президент Александринского театра Валерий Фокин в интервью раскритиковал манипулятивную риторику в околокультурной среде, указав на недавний скандал вокруг назначения Константина Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ. В интервью «Ъ» режиссер посетовал на «попытки установить, кто является подлинным патриотом, а кто нет».

«Обратите внимание на недавний скандал вокруг назначения Константина Богомолова: его противники выстроили свою пиар-кампанию на риторике "свои против чужих" — ну, это же очевидная глупость, когда речь идет об искусстве!» — заявил господин Фокин.

В конце января Константин Богомолов был назначен исполняющим обязанности ректора. После этого выпускники направили обращение в Минкульт с просьбой отменить решение, указав, что назначение господина Богомолова «нарушает традиции преемственности». Через несколько недель режиссер попросил Минкульт освободить его от должности.

Валерий Фокин назвал этот конфликт «очень показательным взрывчиком», который красноречиво говорит о современных нравах в отношениях культуры и власти.

