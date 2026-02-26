На Кубани утвердят дополнительные правила севооборота

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на очередной сессии рассмотрели поправки в региональный закон о плодородии земель, предусматривающие ужесточение требований к севообороту. Документ в первом чтении представил председатель профильного комитета по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку Сергей Орленко.

Изменения направлены на регламентацию порядка сева сельхозкультур на одном и том же поле в течение нескольких лет с целью сохранения стабильной урожайности. В частности, предлагается закрепить обязанность правообладателей земельных участков соблюдать условия севооборота и не допускать выращивания зерновых колосовых культур по зерновым колосовым более двух лет подряд.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что региональная нормативная база в сфере АПК корректируется с учетом актуальных потребностей отрасли. По его словам, действующая система контроля за состоянием черноземов и их восстановлением позволяет предъявлять к нарушителям обоснованные требования. Тема сохранения плодородия, подчеркнул спикер, обсуждалась с аграриями на предпосевном совещании и остается стратегической для края.

Господин Бурлачко добавил, что наряду с системными мерами поддержки агропромышленного комплекса необходимо уделять внимание точечным инструментам сохранения продуктивности почв. Предлагаемые поправки, по его оценке, должны способствовать ускорению восстановления питательных веществ в почве и предотвращению деградации кубанских черноземов.

Вячеслав Рыжков