В Новороссийске расширят производство цемента

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на сессии утвердили заключение специального инвестиционного контракта по проекту создания нового промышленного производства в Новороссийске. Инициатива была внесена губернатором региона, документ представил министр промышленности края Дмитрий Хмелько.

Проект предусматривает строительство технологической линии по выпуску цемента «сухим» способом мощностью 2 тыс. тонн клинкера в сутки на площадке «Цементный завод "Первомайский"» Новоросцемента. Объем инвестиций оценивается почти в 5 млрд руб. В 2026 году инвестор рассчитывает произвести 328 тыс. тонн цемента, к 2030 году — довести показатель до 656 тыс. тонн в год.

Ожидается, что за десять лет реализации проекта совокупные поступления в бюджеты всех уровней в виде налогов, сборов, страховых взносов и таможенных платежей превысят 500 млн руб. Также планируется создание не менее 102 рабочих мест.

«Цементный сектор исторически является неотъемлемой частью нашей промышленности. Учитывая оказываемую ей сейчас поддержку, ее роль в дальнейшем развитии кубанской экономики, реализация инвестпроекта по строительству технологической линии на первомайском цемзаводе в Новороссийске органично впишется в стратегию развития новых промышленных производств в регионе»,— подчеркнул Юрий Бурлачко.

Вячеслав Рыжков