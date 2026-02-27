Валерий Фокин: Водолазкин написал для Александринки пьесу про 1914 год

Президент Александринского театра Валерий Фокин рассказал «Ъ» о новой работе — спектакле «Цирк Модерн», который станет своего рода продолжением постановки «1881». Об этом режиссер заявил в интервью «Ъ».

Евгений Водолазкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Евгений Водолазкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Александринка как национальный театр должна исследовать этапные моменты истории России, и после премьеры "1881" мне захотелось пойти дальше, сделать следующий шаг — в 1914 год: Первая мировая война определила все дальнейшее развитие страны вплоть до событий 1917 года»,— пояснил господин Фокин.

Новую пьесу по заказу театра написал Евгений Водолазкин. Толчком для сюжета послужил исторический эпизод: в те годы Александринка репетировала на арене Цирка Чинизелли «Царя Эдипа» с Юрием Юрьевым. «Я предложил Водолазкину оттолкнуться от этого любопытного исторического эпизода — и он написал замечательную пьесу»,— рассказал режиссер.

Среди возможных героев постановки — Александр Блок, Всеволод Мейерхольд и даже Николай II. «Здесь важна последовательность: все-таки главными героями "1881" были его дед и отец», — отметил господин Фокин.

