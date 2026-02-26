Находящаяся под домашним арестом блогер Лерчек родила сына

Лерчек (Валерия Чекалина), которая находится под следствием по делу о незаконном выводе денег за рубеж, родила сына. Об этом сообщили ТАСС в окружении блогера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Чекалина (Лерчек)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Валерия Чекалина (Лерчек)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Да, Лера родила, все верно. Все хорошо, спасибо»,— подтвердила StarHit мама девушки. Это четвертый ребенок госпожи Чекалиной. Папой новорожденного стал тренер Лерчек по танцам Луис Сквиччиарини.

Валерию и Артема Чекалиных обвиняют в выводе 251,5 млн руб. по поддельным документам на счета иностранной компании в ОАЭ. Деньги были выручены с продажи фитнес-марафона блогера «Идеальное тело». Валерия Чекалина отрицает вину, ее бывший муж Артем признал вину частично. В январе суд приговорил к 2,5 года колонии партнера Чекалиных Романа Вишняка.

