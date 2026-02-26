В Ярославле учеников школы №9 переведут в другое учреждение на время ремонта

В Ярославле учеников средней школы №9 имени Ивана Ткаченко переведут в школу №76 из-за проведения ремонта. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Фото: Яндекс

Капитальный ремонт в школе № 9 планируют начать в апреле 2026 года, как и в других четырех школах и одном детском саду. Работы проведут в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» госпрограммы «Развитие образования».

Школа №76 находится недалеко от школы №9 и входит в образовательный комплекс №20. Накануне господин Молчанов и представители департамента образования осмотрели школу и сделали окончательный вывод о переводе учеников.

«Осмотрев здание и оценив уровень учебного процесса, приняли решение перевести учеников в данную школу на время ремонта. После завершения капитального ремонта в школе №9 ученики вернутся в новое, отреставрированное учебное учреждение»,— написал господин Молчанов.

Алла Чижова