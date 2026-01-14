Спонсор своих проблем

В Подмосковье суд приступил к рассмотрению уголовного дела рэпера Алексея Долматова (Гуф). Ему инкриминируют грабеж с применением насилия. По версии следствия, артист с приятелем, отдыхая в банном комплексе, устроили потасовку и отобрали у оппонента iPhone.

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ Рэпер Алексей Долматов (Гуф) (справа) в зале суда

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ

Наро-Фоминский городской суд Московской области приступил к рассмотрению уголовного дела Алексея Долматова (псевдоним Гуф) и его знакомого Геворка Сураханяна.

Долматову и Сураханяну вменяют в вину грабеж с применением насилия (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Музыкант находится под подпиской о невыезде.

В суд Гуф прибыл на черном минивэне Maybach с номером В444ЕС. Его сопровождали адвокат и один охранник. Также на процессе присутствовало большое количество представителей СМИ.

В начале заседания адвокат подсудимого заявил ходатайство о запрете фото- и видеосъемки. Гособвинитель его поддерживала. Судья ходатайство удовлетворила. О полном закрытии процесса для слушателей и прессы никто из сторон не просил.

Согласно обвинительному заключению, оглашенному гособвинителем, в октябре 2024 года рэпер с другом отдыхали в банном комплексе в деревне Малые Горки. Перед этим, согласно материалам дела, у них возник умысел на хищение имущества. Администратор бани требовала включить в счет гостей штраф за курение. Те отказались, после чего менеджер позвонила своему брату, сотруднику Росгвардии, который в тот момент, однако, не был при исполнении.

Мужчина также настаивал на уплате штрафа и снимал происходящее на видео. Рэпер дважды ударил потерпевшего рукой, а затем стеклянной бутылкой. Подельник Гуфа Геворк Сураханян начал скручивать ему руки.

Алексей Долматов отобрал у мужчины iPhone, на который велась съемка. Ущерб оценили в 68 тыс. руб.

Рэпер, в свою очередь, заявил, что вину не признает, и добавил, что «открытого хищения не совершал». Подробное отношение к обвинению он пообещал высказать в конце судебного следствия. Второй фигурант также не признал вину.

Напомним, что изначально на Гуфа составили административный протокол о мелком хулиганстве, однако позже было возбуждено дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. В октябре 2025 года стало известно о прекращении уголовного преследования, но позже дело возобновили.

Ефим Брянцев, Наро-Фоминск