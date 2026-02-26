Экс-глава думы Красноуфимска, просивший мэра о трудоустройстве, признан виновным

Бывший председатель думы Красноуфимска (Свердловская область) Анатолий Худяков признан виновным в подстрекательстве к превышению должностных полномочий и подстрекательстве к мошенничеству в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Напомним, он попросил мэра устроить его на работу. Приговор вынес Красноуфимский районный суд (псп п. Ачит) по ч. 4 ст. 33, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 4 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Красноуфимский районный суд Фото: Красноуфимский районный суд

Суд установил, что в 2021 году Анатолий Худяков предложил главе муниципального округа Михаилу Коневу (также является обвиняемым) трудоустроить его на должность заместителя директора МУП «Жилищно-коммунальное управление» по общим вопросам. Сам Анатолий Худяков не собирался выполнять обязанности, но получил должность и получал зарплату. За три года, с декабря 2021 по декабрь 2024 года, предприятие перечислило ему более 3,4 млн руб., что было признано ущербом для муниципального предприятия.

Обвиняемый признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Суд счел его виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Осужденный лишен права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу. Обжалование возможно в течение 15 суток.

На прошлой неделе депутата думы Красноуфимска Игоря Климова отправили под домашний арест решением Красноуфимского районного суда. Он обвиняется по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах).