В суд передали дело экс-мэра Красноуфимска Михаила Конева

Красноуфимская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего мэра Красноуфимска (Свердловская область) Михаила Конева, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Вину он не признал — от дачи показаний силовикам по уголовному делу отказался.

Бывшему чиновнику предъявлены обвинения по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, из корыстных побуждений), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере). Кроме того, до последних апелляций по смягчению меры пресечения Михаилу Коневу, он подозревался по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконная передача огнестрельного оружия), теперь же по этой статье он обвиняется.

Следствием было установлено, что в 2021 году мэр Михаил Конев фиктивно трудоустроил председателя думы Красноуфимска Анатолия Худякова на место заместителя директора МУП «Жилищно-коммунальное управление». В его обязанности входило разрешение общих вопросов работы муниципального предприятия. Анатолий Худяков не выполнял возложенные на него трудовые обязанности, но с декабря 2021 года по декабрь 2024 года стабильно получал заработную плату. Ущерб муниципальному предприятию составил свыше 3,4 млн руб.

Напомним, Анатолий Худяков был спикером думы Красноуфимска с 2021 по 2025 год. Ему предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 33, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (подстрекательство к превышению должностных полномочий, из корыстной заинтересованности), ч. 4 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (подстрекательство к мошенничеству, в особо крупном размере). Обвинительное заключение по его делу уже подписано прокурором, и передано в Красноуфимский районный суд. В ходе следствия, Анатолий Худяков признал вину в полном объеме и заключил досудебное соглашение, основным условием которого является дача показаний на всех подельников.

Помимо этого Михаил Конев незаконно передал своему отцу, у которого не имелось соответствующего разрешения, огнестрельное оружие — «ИЖ-94».

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Красноуфимский районный суд

Артем Путилов