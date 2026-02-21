Депутата думы Красноуфимска отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Депутата думы Красноуфимска (Свердловская область) Игоря Климова отправили под домашний арест решением Красноуфимского районного суда. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, он обвиняется по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в крупном и особо крупном размерах).

Фото: Прокуратура Свердловской области

«Красноуфимским межрайонным прокурором в суде дано заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста»,— указано в сообщении ведомства.

Прокурор указал на то, что обвинения депутату предъявлены по тяжким преступлениям. Помимо этого, он может оказать влияние на ход дела, скрыть или уничтожить оказательства, давить на подчиненных ему лиц, скрыться от суда.

Домашний арест избрали исходя из состояния здоровья обвиняемого и его положительную характеристику. Мера пресечения избрана до 20 апреля.

Игорь Климов избран в думу от партии «Единая Россия», в думе возглавляет комитет по городскому хозяйству. Он является директором и владельцем ООО «Строитель-11». По данным системы «Спарк», компания занимается управлением эксплуатацией жилого фонда. Ее выручка за 2024 год превысила 80 млн руб., чистая прибыль составила 676 тыс. руб.

Ранее в суд передали дело экс-мэра Красноуфимска Михаила Конева. По версии следствия, он превысил полномочия из корыстных побуждений, когда устроил на должность заместителя директора МУП «Жилищно-коммунальное управление» Анатолия Худякова, который на тот момент являлся председателем думы Красноуфимска. Спикер три года получал зарплату, но, как утверждает следствие, не выполнял трудовые обязанности.

Анна Капустина