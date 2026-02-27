Валерий Фокин: диалог художника и власти необходим даже в сложные времена

Советский и российский режиссер, президент Александринского театра Валерий Фокин считает, что сохранение диалога между культурой и властью является критически важным для творческой деятельности. Об этом он заявил в интервью «Ъ».

«Диалог художника и власти — процесс особый, сложный, так было во все времена. Но он должен быть, потому что, если его нет в принципе — а такие периоды в нашей истории встречались, и неоднократно — тогда ты можешь ставить на своем деле крест»,— подчеркнул господин Фокин.

По словам президента Александринского театра, деятелям культуры необходимо пытаться сохранить этот диалог и добиваться, чтобы власть к ним прислушивалась. «Как этого добиться? Наверное, как в любом диалоге — отстаивая свои интересы, убеждая»,— пояснил он.

При этом господин Фокин отметил, что власть всегда будет защищать определенные рамки своей политики. Однако, уверен он, всегда найдется общая точка, на которой удастся сойтись и договориться.

