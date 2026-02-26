Ярославский губернатор утвердил структуру министерства культуры и туризма

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев утвердил организационно-штатную структуру и схему министерства культуры и туризма региона. Постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно представленной схеме, в штат войдут 37 единиц: министр культуры и туризма, советник, консультант, четыре замминистра (в том числе один первый) и сотрудники отделов. Отделов будет пять — отдел управления проектами в сфере туризма, госполитики в сфере туризма, управления проектами в сфере культуры, культуры и искусства, а также отдел организационной, правовой и финансово-экономической работы. Постановление об утверждении штатной структуры и схемы вступит в силу 15 апреля 2026 года.

Как пояснял губернатор, цель объединения министерств — сделать управление этими сферами более эффективным и современным. «Новая структура поможет активнее реализовывать крупные проекты»,— уточнял господин Евраев. Руководить новой структурой будет Светлана Костышина. Сейчас она работает заместителем руководителя администрации губернатора.

Согласно действующим документам, в областном министерстве культуры 24 штатных единицы, включая министра, двух замминистра, консультанта, советника, а также три отдела. В областном министерстве туризма 18 штатных единиц: министр, три его заместителя, а также два отдела.

Алла Чижова