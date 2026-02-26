За год число вакансий в сфере ЖКХ на Кубани выросло на 175%

В Краснодарском крае в 2025 году наиболее значительный рост числа вакансий зафиксирован в промышленности и инфраструктурных секторах. В сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и газа прирост составил 149% по сравнению с 2024 годом. В ЖКХ и городской инфраструктуре динамика достигла 139%, в производстве непродовольственных товаров — 120%, в управлении транспортной инфраструктурой — 115%, в добыче полезных ископаемых — 104%. Пищевая промышленность также показала рост на 104%, рассказал региональный представитель «Авито Работа» в ЮФО Дмитрий Телегин на круглом столе «Развитие человеческого капитала на Кубани: HR-тренды — 2026», организованном «Ъ-Кубань».

По объему предложений лидируют пищевая отрасль, тяжелое и транспортное машиностроение, строительство промышленных объектов, а также логистика и складской сектор.

По данным платформы, среди профессий максимальная динамика отмечена у фрезеровщиков — +173% за год, у маркировщиков — +145%, у отделочников — +135%. В массовом сегменте сохраняется устойчивый спрос на водителей грузового транспорта, спецтехники и экспедиторов.

«Основной тренд на рынке труда — гармонизация: количество соискателей растет быстрее, чем вакансий. Работодатели все чаще фокусируются не только на привлечении новых сотрудников, но и на удержании существующих, предлагая обучение, повышение квалификации и карьерные перспективы. Соискатели имеют больше возможностей выбора, а компаниям важно грамотно управлять своим персоналом, чтобы сохранять эффективность работы. Это особенно заметно в сфере рабочих профессий и производства»,— подчеркнул господин Телегин на круглом столе, организованном «Ъ-Кубань».

Средние зарплатные предложения в транспортном машиностроении достигли 124,1 тыс. руб. в месяц (+44%). В тяжелом машиностроении показатель составил 114,7 тыс. руб., в строительстве жилых и коммерческих объектов — 111,3 тыс. руб. (+22%). Среди отдельных позиций наиболее высокие значения зафиксированы у водителей-дальнобойщиков — 193,2 тыс. руб. (+24%), машинистов — 185,5 тыс. руб. (+29%) и фасадчиков — 171,9 тыс. руб. (+33%).

При этом эксперт уточняет, что «показатель предлагаемой оплаты труда складывается из усредненных значений зарплатных вилок, указанных в вакансиях для новых сотрудников по фиксированному графику и полному дню, и может отличаться от размера номинальной зарплаты, в которой учитываются бонусы, премии и прочие выплаты». Итоговая оплата труда профессиональных водителей зависит от множества факторов, включая дальность маршрутов, продолжительность рейсов и характер перевозимых грузов, подчеркнул представитель платформы.

Мария Удовик